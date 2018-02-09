У Дерипаски прокомментировали расследование Навального о "секс-охотнице"

Девушка легкого поведения с яхты миллиардера поблагодарила Навального за "рекламу".

У Дерипаски прокомментировали расследование Навального о
Дерипаска и Рыбка
Фото: стоп-кадр

Официальный представитель роSSийского миллиардера Олега Дерипаски назвал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о неформальных переговорах бизнесмена с вице-премьером Сергеем Приходько "попытками искажения действительности и извращения информации".

Об этом он сообщил изданию Znak.com.

Имя представителя Дерипаски издание не называет. Он прокомментировал расследование так: "Данные попытки искажения действительности и извращения информации дискредитируют только авторов подобного рода фальшивых "сенсаций".

Расследование о "неформальных переговорах" Дерипаски и Приходько на яхте бизнесмена ФБК опубликовал накануне. Они, по информации фонда, прошли у берегов Норвегии. ФБК удалось выяснить это, проанализировав публикации в Instagram Насти Рыбки, которая была с ними на яхте, и в ее книге "Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха". Рыбка участвовала в акции у штаба Навального в Москве, когда к зданию пришли откровенно одетые девушки, после чего сотрудники ФБК обратили внимание на ее Instagram.

Ранее материал ФБК прокомментировала героиня расследования Настя Рыбка. Сначала она поблагодарила Навального за "рекламу", а впоследствии заявила, что на яхте, о которой говорится в расследовании, произошло групповое изнасилование. Позднее, 9 февраля, девушка написала в Instagram, что это заявление было "троллингом".

В расследовании Навальный утверждает, что прогулка Приходько на яхте Дерипаски и оплаченный бизнесменом совместный отдых - это взятка госслужащему. "Отягчающими обстоятельствами" Приходько Навальный назвал его дачный дом в кооперативе "Сосны" и две квартиры в элитном доме в центре Москвы.


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