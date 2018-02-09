Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО по вопросам обороны

Эту информацию подтвердили в штаб-квартире Альянса.

Фото: euromaidanpress.com

Несмотря на просьбы Украины и согласие самых влиятельных членов Североатлантического альянса, в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на дипломатические источники.

Эту информацию подтвердили в штаб-квартире Альянса.

Министерское заседание КУН должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса - это одна из немногих возможностей за год, во время которой у главы украинского военного ведомства есть возможность представить свои мысли министрам всех ключевых стран-партнеров. Однако Венгрия применила право вето и заблокировала встречу.

"На данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО", - сообщили в Брюсселе в ответ на запрос издания. Чиновник Альянса напомнил, что в декабре состоялось заседание Комиссии, где "обсуждали безопасность в Украине и ход реформ". Эту встречу Венгрия не стала блокировать - вероятно, из-за низкого представительства. Страны-члены НАТО присутствовали на ней на уровне послов.

Напомним, в октябре прошлого года ветировала созыв заседания комиссии НАТО-Украина, запланированного на 6 декабря.