Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО по вопросам обороны
Эту информацию подтвердили в штаб-квартире Альянса.
Несмотря на просьбы Украины и согласие самых влиятельных членов Североатлантического альянса, в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на дипломатические источники.
Эту информацию подтвердили в штаб-квартире Альянса.
Министерское заседание КУН должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса - это одна из немногих возможностей за год, во время которой у главы украинского военного ведомства есть возможность представить свои мысли министрам всех ключевых стран-партнеров. Однако Венгрия применила право вето и заблокировала встречу.
"На данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО", - сообщили в Брюсселе в ответ на запрос издания. Чиновник Альянса напомнил, что в декабре состоялось заседание Комиссии, где "обсуждали безопасность в Украине и ход реформ". Эту встречу Венгрия не стала блокировать - вероятно, из-за низкого представительства. Страны-члены НАТО присутствовали на ней на уровне послов.
Напомним, в октябре прошлого года ветировала созыв заседания комиссии НАТО-Украина, запланированного на 6 декабря.
Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия намерена блокировать любые евроинтеграционные инициативы Украины из-за языковых норм новой редакции закона об образовании. В декабре Венецианская комиссия рассмотрела языковую статью закона "Об образовании" и не поддержала претензии Венгрии.
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