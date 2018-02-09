В Шевченковском суде Киева начался суд по делу об убийстве Бузины
Защита настаивает на суде присяжных.
Сегодня, 9 февраля, Шевченковский суд Киева рассматривает дело об убийстве Олеся Бузины.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Подозреваемые - активисты националистических организаций Денис Полищук и Андрей Медведько.
На заседании присутствуют нардепы Андрей Ильенко, Оксана Корчинская и Андрей Левус, а также мать Олеся Бузины.
В начале заседания адвокат Андрей Федур заявил, что суд не является компетентным и, по его мнению, Медведько и Полищука должен судить суд присяжных. Защита потерпевшей стороны - против.
Возле здания суда собрались около 100 человек в поддержку обвиняемых. У входа выставлен кордон охраны силовиков. Всех, кто хочет попасть на заседание, проверяют при помощи металлоискателя.
Напомним, Бузина был убит у подъезда своего дома в Шевченковском районе Киева 16 апреля 2015 года. Медведько и Полищук были задержаны 18 июня 2015 и арестованы. Однако в конце 2015 года они были помещены под домашний арест, а с весны 2016 года им избрали меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.
В мае 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Медведько и Полищук переведены из подозреваемых в обвиняемые.
В конце декабря Апелляционный суд Киева отказался менять подсудность дела и отправил его обратно в Шевченковский суд столицы.
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