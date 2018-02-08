Разведка Эстонии предупредила об информатаках РФ на войска НАТО в Балтии

Эстонские эксперты отмечают большой интерес РоSSии к парламентским выборам в Латвии.

Фото: Toomas Huik/postimees.ee

Департамент внешней разведки Эстонии предупредил о продлении роSSийских информационных атак на войска НАТО в странах Балтии в 2018 году.

Об этом говорится в отчете "Эстония в международной среде безопасности 2018", передает Postimees.

"Информационные атаки на союзнические войска НАТО в Эстонии, Латвии и Литве продолжатся как минимум на уровне 2017 года", - считают эстонские эксперты.

Прогнозируются также попытки пропагандистской машины Кремля уменьшить и очернить значимость празднования столетия Эстонии, Латвии и Литвы.

Кроме того, эстонские эксперты отмечают большой интерес РоSSии к осенним парламентским выборам в Латвии.

Департамент обращает внимание также на сеть агентов РоSSии, которую Москва использует для активного вмешательства и влияния на процесс принятия решений в Европе. В связи с этим отмечается, что особенно ищут отзывчивых евродепутатов, но нельзя исключать и политиков местного или государственного уровня.

"В РоSSии всё больше верят, что страна вынуждена вести скрытую политическую борьбу со всем западным миром, и этот самообман подпитывается постепенным расширением влияния и информационной войной. Это означает еще больше ложной информации и все больше попыток завербовать западных политиков, бизнесменов и лидеров мнений", - прогнозирует эстонский Департамент внешней разведки.

Как сообщалось в январе, Эстония увеличила расходы на борьбу с пропагандой более чем в 13 раз.