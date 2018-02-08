Голландский суд передал в Суд ЕС дело о правах британцев после Brexit

Более миллиона британцев живут в странах ЕС.

Голландский суд передал в Суд ЕС дело о правах британцев после Brexit
Фото: Архив

Суд в Амстердаме уполномочил Суд Евросоюза рассмотреть иск о правах граждан Великобритании после Brexit.

Об этом сообщает BBC.

Суд ЕС должен вынести решение относительно того, имеют ли британцы право на гражданство ЕС после выхода страны из блока.

Сообщается, что дело возбудили пять британских граждан, проживающих в Нидерландах.

Среди них - Стефан Хейтон, директор американской фирмы, который проживает в Нидерландах в течение последних 24 лет. Хейтон, который в восторге от решения нидерландского суда, заявил, что это лишь "первый шаг к ясности о том, что будет означать Brexit для тех, кто имеет гражданство ЕС".

После решения суда британцам, например, может гарантироваться такое право как свобода передвижения после выхода Британии из ЕС.

Как известно, более миллиона британцев живут в странах ЕС, среди них около 42500 проживают в Нидерландах.

Согласно последним опросам, 51% британцев теперь поддерживают членство в Евросоюзе, тогда как 41% хотят покинуть Сообщество.

Напомним, ранее на этой неделе британский премьер Тереза Мэй заявила, что граждане ЕС, планирующие ехать в Британию после Brexit, могут лишиться некоторых прав.


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