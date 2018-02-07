В Кнессет Израиля внесен законопроект о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Инициировать данный закон Аккре Хасона подтолкнуло посещение музея Голодомора.

В Кнессет Израиля внесен законопроект о признании Голодомора геноцидом украинского народа
Фото: Ксения Кириллова

Депутат израильского Кнессета Аккре Хасон внес на рассмотрение израильского парламента законопроект о признании Голодомора в Украине 1932-33 годов актом геноцида, сообщает DW.

"Член Кнессета Израиля Аккре Хасон предлагает коллегам признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида", - говорится в сообщении.

Соратники Хасона объясняют, что к этому шагу политика подтолкнул визит в Украину в составе делегации Кнессета в декабре 2017 года. По их словам, во время поездки депутат Хасон посетил музей Голодомора, где был глубоко поражен увиденным. Именно это "побудило его инициировать данный закон", отметили представители окружения израильского депутата.

Также в объяснениях к законопроекту отмечается, что Голодомор был спланирован "советской властью, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".

Как сообщалось, в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе президент Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвал Израиль признать Голодомор геноцидом.

Напомним, Израиль воздерживается от признания Голодомора геноцидом, указывая, что вопрос должны решать профессионалы, а не политики. Также Украине ставится в вину голосование в ООН по вопросу Палестины.


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