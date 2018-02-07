Институт нацпамяти отказался от участия в форуме историков на территории Польши
Основанием для такого решения стал закон о запрете "бандеровской идеологии".
Украинский институт национальной памяти объявил, что не будет принимать участие в работе украинско-польском форуме историков на территории Польши. Основанием для такого решения стало принятие польским парламентом закона о запрете "бандеровской идеологии".
Об этом сообщается на сайте Института.
"Принятие нового закона об Институте национальной памяти в Польше, предусматривающего в том числе уголовную ответственность за отрицание «преступлений украинских националистов 1925-1950 гг.» существенно сужает пространство для дискуссий и диалога. Украинский институт национальной памяти, который обеспечивал функционирование украинской части Форума, не видит возможностей для его продолжения в предыдущем формате. Мы не можем гарантировать сохранение свободы слова украинским исследователям на польской территории или даже безопасность их пребывания там. Поэтому, следуя ценностям открытого диалога и свободного доступа к источникам, обращаемся к польским коллегам с предложением о продолжении исторических дискуссий на территории Украины, где нет никаких ограничений или политического диктата относительно оценок прошлого", - сказано в заявлении.
Этот Форум с 2015 года провел пять заседаний. Последнее прошло 19-21 октября в Черкассах и было посвящено событиям на Холмщине/Восточной Люблинщине в 1942-1944 годах.
Следующее заседание должно было состояться в Польше.
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