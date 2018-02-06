Суд Николаева отпустил под домашний арест судью Бурана, который отстреливался при задержании

Во вторник, 6 февраля, Заводской районный суд Николаева отпустил под круглосуточный домашний арест судью Малиновского суда Одессы Алексея Бурана, который известен тем, что отстреливался от детективов Национального антикоррупционного бюро при задержании.

Об этом сообщается на сайте Центра противодействия коррупции.

Судья Алексей Буран Фото: Антон Геращенко / Facebook

"Суд учел только аргументы защиты обвиняемого, которая настаивала, что Буран принял детективов НАБУ за грабителей, поэтому стрелял в них на поражение. Это является манипуляцией, поскольку на видеозаписи обысков видно, что детективы НАБУ четко представились", - сообщил юрист ЦПК Виталий Цокур, который присутствовал на суде.

"Освобождение Бурана из-под стражи дает ему моральное превосходство и возможности влиять на ход рассмотрения дела и свидетелей, которые должны быть допрошены. Кроме того он сможет бесконечно затягивать рассмотрение дела фактически "выдвигая свои требования" к обвинению, что мы сейчас часто наблюдаем в судах", - добавил он.

В ЦПК отметили, что Буран - последний фигурант уголовного дела НАБУ, который до сегодняшнего дня был под стражей. Все остальные были предварительно освобождены под залог, домашний арест или взяты на поруки.

Напомним, в марте 2016 в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном 500 тыс. гривен взятки за вынесение решения по делу о взыскании долга. Когда детективы прибыли к Бурану с обыском, он пытался отстреливаться из травматического оружия.

31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Бурана. В случае признания судьи виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.