Рада осудила польский закон о запрете "бандеровской идеологии"

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Верховная Рада во вторник приняла постановление, в котором осуждает польский закон о запрете "бандеровской идеологии".

За него проголосовали 242 народных депутата.

В заявлении парламента говорится, что он с "разочарованием и глубокой обеспокоенностью" воспринял решение Сейма и Сената Польши о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти.

"Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического", - говорится в документе.

Украинский парламент считает, что польский закон противоречит Декларации памяти и солидарности от 20 октября 2016 года, в которой Рада и Сейм отметили борьбу украинских и польских национальных сил антикоммунистического движения сопротивления и согласились с необходимостью активизации беспристрастных исторических исследований.

Рада опасается, что новый польский закон поставит под угрозу многочисленных трудовых мигрантов из Украины, который работают в Польше , и призывает президента Польши Анджея Дуды воспользоваться своими полномочиями и "вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность".

"Только объективная, взвешенная и объективная оценка всех исторических обстоятельств, совместное изучение фактов истории, применение персональной, а не коллективной ответственности за преступления против человечности и военные преступления, которые имели место в течение первой половины ХХ века, надлежащее уважение и равная забота по чествованию памяти всех жертв на территории обоих наших государств и искреннее христианское прощение, к которому призывал Святой Иоанн Павел II, позволят нам избежать взаимных ошибок прошлого и строить прочное и надежное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей", - говорится в заявлении.

Напомним, что 26 января польский Сейм внес поправку в закон об Институте национальной памяти, на основе которой вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также "за пропаганду бандеризма". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

В ночь на 1 февраля закон был поддержан Сенатом Польши .