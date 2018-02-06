Госдеп США обвинил РоSSию в невыполнении обязательств по химоружию в Сирии

В Вашингтоне утверждают, что режим Асада шесть раз за месяц осуществлял химатаки.

Фото: Council on Foreign Relations

Госдепартамент США обвинил РоSSию в невыполнении обязательств по предотвращению применения властями Сирии химического оружия.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

"Госсекретарь в прошлом месяце в Париже отметил, что РоSSия с того момента, когда она оказалась вовлеченной в ситуацию в Сирии, несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, пострадавших от химического оружия", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что речь идет о применении сирийскими властями хлора против мирных жителей в районе Саракеб провинции Идлиб и что это уже шестая подобная атака за последний месяц. "Мы призываем мировое сообщество выступить вместе использовать любую возможность оказать давление на режим (президента Сирии Башара Асада) и его сторонников, чтобы прекратить использование химического оружия и привлечь виновных к ответственности", - заявили в Госдепе.

В прошлом месяце госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что РоSSия несет ответственность за химатаку в Восточной Гуте, которая, по данным Госдепартамента, произошла в январе. РоSSии все обвинения традиционно отвергает.

Как сообщалось накануне, в Сирии на подконтрольный повстанцам город сбросили бомбу с хлором: пострадалидевять человек. Сирийская оппозиция утверждает, что атаку осуществили сирийские самолеты.