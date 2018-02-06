В Раде собрались делить комитеты по методу д'Ондта

Соавторами выступили представители всех фракций, кроме Оппоблока.

Фото: volyanarodu.com.ua

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается использовать метод д'Ондта при распределении должностей в парламентских комитетах.

Законопроекте №7550 зарегистрирован в Раде 5 февраля, его соавторами выступили спикер Андрей Парубий, главы фракций "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Самопомощь", Радикальной партии, групп "Возрождение" и "Воля народа", а также замглавы фракции "Батькивщина".

По метоту бельгийского математика Виктора д'Ондта должности распределяются между депутатскими фракциями (группами) последовательно, одна за другой.

Очередную должность получает та депутатская фракция (группа), которая имеет наибольшую квоту (определенную с точностью до сотых), вычисляемую по формуле К=Ф:(П+1), где Ф - общее количество членов депутатской фракции (группы), а П - количество должностей, полученных депутатской фракцией (группой) к данному шагу.

После каждой полученной должности квота депутатской фракции (группы) пересчитывается с учетом нового количества полученных должностей.

Предложения по избранию депутата на должность в комитете вносятся фракциями (группами) в порядке очередности, полученной в результате применения метода д'Ондта, начиная с депутатской фракции (группы), количественный состав которой является наибольшим.

В случае принятия закон вступит в силу, когда начнет работать Рада следующего созыва.