Мэр Одессы Труханов снова не вышел на работу

Городской голова отсутствовал на традиционном аппаратном совещании мэрии в понедельник.

Фото: Думская

Мэр Одессы Геннадий Труханов отсутствовал на традиционном аппаратном совещании мэрии в понедельник.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", совещание ведет и.о. мэра Анатолий Орловский.

Отмечается, что причина отсутствия градоначальника не известна.

Источник агентства в горсовете сообщил, что 5 февраля Труханов в городе не появится, а на вопрос о перспективах выхода его на работу собеседник затруднился ответить.

В 2017 году Труханов семь раз уходил в отпуск, в т.ч. воспользовавшись правом взять отпуск "за свой счет".

Напомним, Труханов уже больше месяца не появляется на работе. 29 января Орловский подписал распоряжение о предоставлении ему отпуска за свой счет до 4 февраля. Ранее, 25 января, Орловский отправил Труханова в заграничную командировку в Давос для участия в презентации "Украинский Дом" на Всемирном экономическом форуме.

19 января Орловский продлевал отпуск Труханову на три дня, потому что тот не смог прилететь в Одессу из-за непогоды. При этом, с 22 января, согласно другому распоряжению Орловского, Труханов отправился в командировку в Афины.

16 января экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц заявил, что Труханов может не вернуться из отпуска. По его мнению, это связано с завершением расследований по делам об Одесском аэропорте и админкорпусе завода "Краян", который в начале 2016 года был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн.

Это дело детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. В декабре 2016 года бюро инициировало арест счетов ООО. В середине января НАБУ сообщило о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко в попытке дать взятку 500 тыс. долларов за снятие ареста со счетов. Задержать депутата не удалось, он сбежал.

В рамках расследования аферы НАБУ проводило обыски в кабинете мэра Одессы Труханова и у него дома.