Суддя, що не відсторонив Гаврилову, як і вона взяв у батька мільйон на купівлю квартири
Суддя Солом’янського райсуду Києва Вадим Сенін у 2016 році позичив у батька 990 тис грн. і купив квартиру у Києві на Позняках. Про це свідчить Єдиний державний реєстр декларацій.
25 листопада 2016 року Вадим Сенін подав зміни до своєї
Через півроку після цього, у квітні 2017 року, суддя Вадим Сенін
Батько Вадима Сеніна – колишній суддя Верховного суду України Юрій Сенін, який працював у ВСУ з 1998 року до 18 липня 2016 року. З 2013 по 2015 рік Юрій Сенін декларував щороку від 390 тис грн до 508 тис грн доходу і близько 260 тис грн на депозиті (це все були паперові декларації).
За 2016 рік Юрій Сенін уперше подав електронну декларацію, у якій вказав майже 470 тис грн доходу, 334 тис грн на депозиті, $7 тис готівки і ще $37 тис позичених коштів (у перерахунку по курсу 26,76 грн/дол. це співмірно 990 тис грн). Ще 6 тис євро готівки задекларувала дружина Юрія Сеніна, яка у 2013-2015 рр отримувала до 20 тис грн пенсії на рік і мала близько 50 тис грн на рахунку в банку.
Відзначимо, що Юрій Сенін є власником земельної ділянки площею 0,1 га у провулку Старосільський у Києві. Держакт на неї він отримав у 2009 році при міському голову Леонідові Черновецькому і секретарі Київради Олесеві Довгому. Ділянка розташована у товаристві індивідуальних забудовників «Десенка», яке зареєстроване за адресою Верховного суду – вул. Пилипа Орлика 4-а. Більшість членів товариства – судді Верховного суду, а також інших судів.
Безпосередніми сусідами Сеніна стали колишні судді ВСУ Микола Цитович, Микола Патрюк, а також брат біглого екс-генпрокурора-втікача Віктора Пшонки Микола Пшонка, який був суддею Верховного суду. Після Революції Гідності Микола Пшонка продав свою ділянку судді Верховного Суду Ользі Ступак.
Відзначимо, що виділення 8,2 га у власність членам товариства «Десенка» у 2008 році супроводжувалося скандалом. За
Вадим Сенін у 2003 році працював у ТОВ «Київська правова група», у 2003-2007 рр – у страхових компаніях «Оранта» і «Провіта». Із 2007 по 2009 рр він працював у Верховному Суді України, а у жовтні 2009-го
Як відомо, 29 січня цього року суддя Вадим Сенін залишив без задоволення клопотання НАБУ і САП про відсторонення від посади голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової.
Гаврилова до суду принесла лист за підписом заступника секретаря Кабміну Володимира Федорчука, у якому вказувалося на «недоцільність та відсутність підстав для відсторонення Голови Держаудитслужби».
За версією слідства, протягом 2015-2016 рр Гаврилова отримала активів на 9,92 млн грн, законність підстав набуття яких не підкріплюються доказами. Також Гаврилова не внесла в декларацію чоловіка, з яким разом живе, або, як сказано в судових документах – «перебуває у фактичному шлюбі». Це дозволило їй не вписати в декларацію автомобіль та нерухомість на суму 2,48 млн грн.
Зокрема, Гаврилова задекларувала подарунок від батька у розмірі 1 млн грн. Однак, згідно з відомостями ДФС, у період з 1998 по ІІІ квартал 2015 року її батько отримав сумарний дохід та пенсію у розмірі 229 тис. грн. При цьому, у 2010 придбав автомобіль Toyota Land Cruiser 150 за 670 тис. грн.
Чиновниці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
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