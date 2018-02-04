Президент Кипра переизбран на второй срок

Никос Анастасиадис набрал почти 56 процентов голосов избирателей.

Президент Кипра переизбран на второй срок
Никос Анастасиадис
Фото: dt.ua

Президент Кипра Никос Анастасиадис в воскресенье, 4 февраля, переизбран на второй срок в ходе второго тура президентских выборов, передает Немецкая волна.

По данным министерства внутренних дел, он набрал почти 56 процентов голосов избирателей. Его соперник, кандидат от левых сил Ставрос Малас, которого поддерживала влиятельная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), получивший поддержку 44 процентов избирателей, уже поздравил Анастасиадиса.

Победитель второго тура выиграл и первый тур - на нем он набрал 35,5 процента голосов.

Исторической задачей Анастасиадиса будет способствовать объединению разделенного на греческую и турецкую части острова. В мае очередной раунд переговоров об объединении кипрского государства в швейцарском Кран-Монтана летом завершился безрезультатно. Оба соперника на втором туре выступали за продолжение переговоров.

Во время переговоров, которые начались в мае 2015 года, сторонам удалось достичь согласия по многим вопросам, в частности, распределения власти в будущей федерации. Однако в вопросах безопасности и территориальных вопросах разногласия сторон оказались слишком сильными, чтобы достичь компромисса.

Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота для объединения острова с Грецией. Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.


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