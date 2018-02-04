Владельцем банка является роSSийский банкир Григорий Гусельников.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назначен заместителем председателя совета в латвийском банке Norvik Banka, сообщается на сайте международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Владельцем этого банка является роSSийский банкир Григорий Гусельников. В сферу его влияния также входит "Вятка Банк".

Как сообщалось, в июле Национальный банк Украины отказал Григорию Гусельникову и Саилу Гуцериеву в покупке украинского филиала Сбербанка.

"Недавно этот банк ("Вятка Банк", - ред.) в консорциуме с белорусами пытался выкупить украинский филиал роSSийского "Сбербанка". За "белорусами" стояли структуры роSSийского олигарха Михаила Гуцериева, который контролирует "Руснефть", "Бинбанк" и "Эльдорадо". В свое время Гусельников раз работал на Гуцериева" - говорится в сообщении.

Отмечается, что Михаил и Саит-Салам Гуцериев попали в недавнего отчета США о роSSийских олигархов, приближенных к Кремлю.

Напомним, в сентябре бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер стал главой совета директоров "Роснефти", а в октябре 2016 года Шредер возглавил "Северный поток-2".

Датчанин Андерс Фог Расмуссен возглавлял НАТО с 1 августа 2009 года по 30 сентября 2014 года. На этом посту его сменил экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг.

В мае 2016 года Президент Петр Порошенко назначил бывшего генсека НАТО своим внештатным советником.

Расмуссен неоднократно выступал за предоставление Украине оборонительного оружия и размещение миротворцев на Донбассе.

В сентябре 2017 бывший генсек НАТО Расмуссен съездил на Донбасс.