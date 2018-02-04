Украинская делегация в Совбезе ООН требует изменить процедуру применения вето

Злоупотребление правом вето парализует работу Совбеза в критических ситуациях.

Украинская делегация в Совбезе ООН требует изменить процедуру применения вето
Фото: пресс-служба президента

Совет Безопасности ООН нуждается в неотложном реформировании, прежде всего в изменении процедуры применения вето. Такое заявление сделала делегация Украины в Совбезе ООН в ходе межправительственных переговоров по реформе ООН, передает Укринформ.

Во время членства в Совбезе ООН в течение последних двух лет Украина, как и все члены Совета, стала свидетелем наличия "институциональных недостатков" Совбеза.

"Как страна, испытавшая на себе нападение со стороны своего соседа, мы также чувствуем непосредственные последствия внутренних недостатков Совета", - отметил представитель Украины.

Право вето означает, "что только одна делегация может сделать Совбез полностью парализованным в ситуациях, когда его действия чрезвычайно необходимы". Как подчеркнули в украинской делегации, в последние годы существует слишком много случаев подобных злоупотреблений правом вето.

Кроме того, украинская сторона обратила внимание на другие вызовы, которые стоят перед реформой Совбеза.

"Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не дойдем даже до переговоров по тексту, потому что всегда будет какая-то детализация или аспект, или процедурная проблема, требующая уточнения и согласования", - подчеркнул представитель Украины.

В этой связи украинская делегация отметила необходимость не медлить с реформами в Совбезе ООН, выразив надежду на результат уже в этом году.

"Невозможность достичь какого-то прогресса на этом пути приведет к дальнейшему снижению авторитета и актуальности Совета Безопасности и, как следствие, всей Организации", - заявили в Постоянном представительстве Украины при ООН.

Напомним, ранее Климкин рассказал, как лишить РоSSию права вето в Совбезе ООН.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Блок рекламы


Похожие новости
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
На Мальдивах оппозиция требует импичмента президента, армия окружила парламентНа Мальдивах оппозиция требует импичмента президента, армия окружила парламент
Делегация Украины заявила про "институциональные недостатки" Совбеза ООНДелегация Украины заявила про "институциональные недостатки" Совбеза ООН
Полиция предложила Саакашвили изменить маршрут завтрашнего "Марша"Полиция предложила Саакашвили изменить маршрут завтрашнего "Марша"
Испания требует исключить Косово из плана расширения ЕС – EUobserverИспания требует исключить Косово из плана расширения ЕС – EUobserver
Комитет Европарламента поддержал процедуру введения санкций против ПольшиКомитет Европарламента поддержал процедуру введения санкций против Польши
Глава Госкино: НАПК фактически запустило процедуру моего увольненияГлава Госкино: НАПК фактически запустило процедуру моего увольнения
Тимошенко требует от президента внести кандидата от "Батькивщины" к представлению на новый состав ЦИКТимошенко требует от президента внести кандидата от "Батькивщины" к представлению на новый состав ЦИК
Украинская делегация прибыла в ДавосУкраинская делегация прибыла в Давос
Делегация КНДР прибыла в Южную КореюДелегация КНДР прибыла в Южную Корею
Последние новости
Подгружаем последние новости