Украинская делегация в Совбезе ООН требует изменить процедуру применения вето

Злоупотребление правом вето парализует работу Совбеза в критических ситуациях.

Фото: пресс-служба президента

Совет Безопасности ООН нуждается в неотложном реформировании, прежде всего в изменении процедуры применения вето. Такое заявление сделала делегация Украины в Совбезе ООН в ходе межправительственных переговоров по реформе ООН , передает Укринформ.

Во время членства в Совбезе ООН в течение последних двух лет Украина, как и все члены Совета, стала свидетелем наличия "институциональных недостатков" Совбеза.

"Как страна, испытавшая на себе нападение со стороны своего соседа, мы также чувствуем непосредственные последствия внутренних недостатков Совета", - отметил представитель Украины.

Право вето означает, "что только одна делегация может сделать Совбез полностью парализованным в ситуациях, когда его действия чрезвычайно необходимы". Как подчеркнули в украинской делегации, в последние годы существует слишком много случаев подобных злоупотреблений правом вето.

Кроме того, украинская сторона обратила внимание на другие вызовы, которые стоят перед реформой Совбеза.

"Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не дойдем даже до переговоров по тексту, потому что всегда будет какая-то детализация или аспект, или процедурная проблема, требующая уточнения и согласования", - подчеркнул представитель Украины.

В этой связи украинская делегация отметила необходимость не медлить с реформами в Совбезе ООН , выразив надежду на результат уже в этом году.

"Невозможность достичь какого-то прогресса на этом пути приведет к дальнейшему снижению авторитета и актуальности Совета Безопасности и, как следствие, всей Организации", - заявили в Постоянном представительстве Украины при ООН .