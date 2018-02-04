Украинская делегация в Совбезе ООН требует изменить процедуру применения вето
Злоупотребление правом вето парализует работу Совбеза в критических ситуациях.
Совет Безопасности ООН нуждается в неотложном реформировании, прежде всего в изменении процедуры применения вето. Такое заявление сделала делегация Украины в Совбезе ООН в ходе межправительственных переговоров по реформе ООН, передает Укринформ.
Во время членства в Совбезе ООН в течение последних двух лет Украина, как и все члены Совета, стала свидетелем наличия "институциональных недостатков" Совбеза.
"Как страна, испытавшая на себе нападение со стороны своего соседа, мы также чувствуем непосредственные последствия внутренних недостатков Совета", - отметил представитель Украины.
Право вето означает, "что только одна делегация может сделать Совбез полностью парализованным в ситуациях, когда его действия чрезвычайно необходимы". Как подчеркнули в украинской делегации, в последние годы существует слишком много случаев подобных злоупотреблений правом вето.
Кроме того, украинская сторона обратила внимание на другие вызовы, которые стоят перед реформой Совбеза.
"Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не дойдем даже до переговоров по тексту, потому что всегда будет какая-то детализация или аспект, или процедурная проблема, требующая уточнения и согласования", - подчеркнул представитель Украины.
В этой связи украинская делегация отметила необходимость не медлить с реформами в Совбезе ООН, выразив надежду на результат уже в этом году.
"Невозможность достичь какого-то прогресса на этом пути приведет к дальнейшему снижению авторитета и актуальности Совета Безопасности и, как следствие, всей Организации", - заявили в Постоянном представительстве Украины при ООН.
Напомним, ранее Климкин рассказал, как лишить РоSSию права вето в Совбезе ООН.
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Политика
04.02.2018 11:46