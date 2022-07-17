Шлях Північної Македонії до ЄС: незважаючи на протести, парламент підтримав пропозицію, яка дозволить скасувати вето Болгарії

Наступного тижня ЄС почне переговори про вступ з Північною Македонією та Албанією, інформує ZN.ua.

Шлях Північної Македонії до ЄС: незважаючи на протести, парламент підтримав пропозицію, яка дозволить скасувати вето Болгарії
© Juan Antonio Segal / Flickr

Законодавці Північної Македонії підтримали суперечливу угоду за посередництва Франції, яка має на меті врегулювати суперечку з Болгарією та відкрити шлях для переговорів про членство в ЄС, повідомляє Euronews.

Опозиційні законодавці зірвали голосування криками та виходом із залу, але воно пройшло 68 голосами «за» у 120-членному парламенті.

"Компроміс", запропонований наприкінці червня, викликав щоденні протести у Скоп’є, тисячі людей збиралися перед ключовими урядовими будівлями протягом майже двох тижнів.

Північна Македонія була кандидатом на членство в ЄС протягом 17 років, але переговори спочатку блокувала Греція (вимагала від Македонії перейменуватися у Північну Македонію. Преспанська угода про це ратифікована у 2019 році), а потім у 2020 році послідувало вето Болгарії.

Уряд колишнього прем'єр-міністра Бойко Борисова заблокував переговори, стверджуючи, що історія, культура та мова Північної Македонії походять від Болгарії.

Згідно з пропозицією Франції, Північна Македонія зобов’язується змінити свою конституцію, щоб визнати болгарську меншину, і проходити щорічний перегляд установами ЄС своїх відносин із Софією.

Згідно з переписом 2021 року, у цій країні Західних Балкан із 2,08 мільйона населення було близько 3500 етнічних болгар.Близько 97 тисяч македонців отримали болгарське громадянство за останні два десятиліття - тенденція, яка загострилася після вступу Болгарії до блоку в 2007 році.

Дві країни підписали договір про добросусідські відносини в 2017 році, створивши двосторонню комісію для вирішення історичних суперечок. Однак Північній Македонії буде непросто переглянути свою конституцію.

Для схвалення поправки потрібна більшість у дві третини голосів, і головна опозиційна партія країни, права VMRO-DPMNE, заявила, що не підтримає зміни.

Незважаючи на цю перешкоду, міжнародна спільнота високо оцінила суботнє голосування.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що голосування «прокладає шлях до швидкого відкриття переговорів про вступ».

Вона поїхала до Скоп’є 14 липня, щоб закликати законодавців підтримати угоду. Держсекретар США Ентоні Блінкен також привітав голосування, схвалюючи «важкий компроміс, який визнає та поважає культурну ідентичність Північної Македонії та македонську мову».

Громадяни розділилися з цього питання, деякі стурбовані тим, що болгарська сторона може продовжувати наполягати на своїх початкових вимогах, включаючи питання мови.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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