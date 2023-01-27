Угорщина планує накласти вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ — Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини вважає, що санкції завдають шкоди Європі, інформує ZN.ua.

Угорщина планує накласти вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ — Орбан
© Офіційний сайт Кремля

Угорщина має намір накласти вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Magyar Hirlap.

Говорячи про останні «національні консультації» в Угорщині щодо питання санкцій ЄС проти Росії, Орбан сказав, що населення його країни розуміє «серйозну шкоду» антиросійських обмежень і не підтримує їх запровадження.

За результатами «консультацій» угорці вважають, що санкції Брюсселя не допомагають українцям, не змушують росіян вийти з території України, але завдають «жахливої шкоди» Європі, європейській економіці, і в тому числі Угорщині.

«Для моїх результатів за столом переговорів дуже важливо чітко усвідомлювати, що проблему з санкціями має не прем'єр-міністр Угорщини, а ціла нація, яка об'єдналася проти санкцій. Для мене така успішна національна консультація є великою допомогою і, можливо, передумовою успіху», - заявив Орбан.

За його словами, у Брюсселі є нові плани щодо санкцій проти РФ: на порядку денному – російська ядерна енергетика.

«Там, де це не торкається життєво важливих інтересів Угорщини, ми не будемо перешкоджати санкціям ЄС. Але щодо нафти, газу та атомної енергії Угорщина накладе вето», - заявив Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини сказав, що найважливішим питанням є енергетика, додавши, що санкції проти Росії не повинні вплинути на ядерну енергетику. Він нагадав, що Угорщина вже вимагала винятку щодо імпорту нафти РФ.

Орбан наголосив, що в інтересах Угорщини залишатися поза війною.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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