США хочуть змінити правила використання вето в Радбезі ООН через агресію Росії проти України

Раніше Україна вимагала взагалі позбавити РФ членства в організації через неспровоковану військову агресію, інформує ZN.ua.

За її словами, США виступають за реформу Ради Безпеки, оскільки нинішня ситуація в Україні демонструє, що деякі країни не збираються дотримуватися Статуту ООН, а лише користуються вигідними для себе положеннями, здійснюючи при цьому злочини проти міжнародного порядку.

«Ми посилимо зусилля з реформи Ради Безпеки. Йдеться і про зміну правил виголошення вето, згідно з якими постійні члени муситимуть пояснювати їх Генеральній Асамблеї. Рада Безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім’я відповідальності», — сказала Томас-Грінфілд.

Постійна представниця США при ООН наголосила, що РФ порушила національний суверенітет і територіальну цілісність України, порушила права людини й розв’язала відкриту війну, чим «завдала удару по самій основі Статуту ООН».


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Усі спортивні змагання у Великій Британії перенесені через смерть Єлизавети IIУсі спортивні змагання у Великій Британії перенесені через смерть Єлизавети II
Усі санкції, введені проти громадян РФ, Євросоюз має намір продовжити – глава МЗС АвстріїУсі санкції, введені проти громадян РФ, Євросоюз має намір продовжити – глава МЗС Австрії
Постпред Росії в ЄС Чижов залишає посаду. Але це, схоже, мало кому цікавоПостпред Росії в ЄС Чижов залишає посаду. Але це, схоже, мало кому цікаво
У розвідці розповіли, на скільки часу Росії ще вистачить ракет. Спойлер: йдеться про рокиУ розвідці розповіли, на скільки часу Росії ще вистачить ракет. Спойлер: йдеться про роки
Директор ЦРУ: «Важко сприймати результати Путіна у війні проти України якось інакше, ніж провал»Директор ЦРУ: «Важко сприймати результати Путіна у війні проти України якось інакше, ніж провал»
Україна в ООН: Єдиний правильний шлях для Росії — здатися та відійтиУкраїна в ООН: Єдиний правильний шлях для Росії — здатися та відійти
Зеленський завердив санкцій проти керівництва РФ: повний списокЗеленський завердив санкцій проти керівництва РФ: повний список
Протидія ДРГ на Київщині: поліція встановить 258 камер із розпізнаванням обличПротидія ДРГ на Київщині: поліція встановить 258 камер із розпізнаванням облич
Байден обговорив з союзниками підтримку України і енергетичний шантаж РосіїБайден обговорив з союзниками підтримку України і енергетичний шантаж Росії
Остін заявив про "очевидний успіх" України на полі боюОстін заявив про "очевидний успіх" України на полі бою
Последние новости
Подгружаем последние новости