США хочуть змінити правила використання вето в Радбезі ООН через агресію Росії проти України

Раніше Україна вимагала взагалі позбавити РФ членства в організації через неспровоковану військову агресію, інформує ZN.ua .

За її словами, США виступають за реформу Ради Безпеки, оскільки нинішня ситуація в Україні демонструє, що деякі країни не збираються дотримуватися Статуту ООН , а лише користуються вигідними для себе положеннями, здійснюючи при цьому злочини проти міжнародного порядку.

«Ми посилимо зусилля з реформи Ради Безпеки. Йдеться і про зміну правил виголошення вето, згідно з якими постійні члени муситимуть пояснювати їх Генеральній Асамблеї. Рада Безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім’я відповідальності», — сказала Томас-Грінфілд.

Постійна представниця США при ООН наголосила, що РФ порушила національний суверенітет і територіальну цілісність України, порушила права людини й розв’язала відкриту війну, чим «завдала удару по самій основі Статуту ООН ».



