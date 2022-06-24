Парламент Болгарії зняв вето з переговорів щодо вступу Північної Македонії до ЄС

Болгарія з 2020 року блокувала переговори ЄС зі Скоп'є, вимагаючи гарантій захисту болгарської меншини у Північній Македонії, інформує ZN.ua.

Парламент Болгарії зняв вето з переговорів щодо вступу Північної Македонії до ЄС
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Парламент Болгарії схвалив початок переговорів між Євросоюзом та Північною Македонією щодо вступу до ЄС. На засіданні парламенту, яке відбулося 24 червня, за проголосували 170 депутатів, 37 висловилися проти, 21 парламентарій утримався, повідомляє DW.

Таким чином, Болгарія може найближчими днями зняти блокаду переговорів, яку запровадив своїм вето уряд країни у 2020 році, одночасно блокувавши і переговори щодо вступу Албанії до ЄС.

“Усі 27 країн, усі 27 лідерів Євросоюзу погодилися з необхідністю повної поваги до своїх та чужих мовних та історичних відмінностей. Ніщо із цього не було проблемою на європейській дорозі. Чого ми бажаємо, так це пошана до мовної, культурної, етнічної та історичної самобутності мого народу”, - заявив прем'єр-міністр Північної Македонії Дімітар Ковачевскі у відеозверненні, опублікованому у “Фейсбуку”.

Слід зауважити, що в Болгарії традиційно не вважають македонців етносом, а їхня мова офіційно кваліфікується академічною лінгвістикою Боллгарії як македонська літературна норма болгарської мови.

Згідно з опитуваннями, більшість болгар виступають проти підтримки вступу Північної Македонії до Євросоюзу, 45% опитаних проти визнання існування македонської мови.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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