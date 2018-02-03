В Сумах задержали пограничника, который вместе с двумя экс-силовиками вымогал 40 тыс. грн от местного жителя

Открыто дело по статье "Получение взятки".

Фото: dpsu.gov.ua

В Сумской области при получении неправомерной выгоды задержали инспектора пограничной службы местного пограничного отряда.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Оперативники установили, что военнослужащий и двое бывших сотрудников МВД требовали от одного из жителей Сум более 40 тысяч гривен за содействие в уклонении от уголовной ответственности за возможную причастность к совершению преступления. Правоохранители задокументировали получение злоумышленниками первой и второй частей взятки в размере пятнадцать тысяч гривен. Пограничника задержали на одной из улиц областного центра во время получения им 27 тысяч гривен - третьей части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины двоим злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении третьему участнику группировки.

Фото: dpsu.gov.ua


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