У Сумах створили механізм для дистанційного ведення вогню

У Сумах створили роботизований механізм, який дозволяє дистанційно вести вогонь зі стрілецької зброї. Як повідомляє «Суспільне. Суми», проєкт Сумського державного університету «Розробка роботизованої платформи для управління стрілецьким озброєнням» став одним з переможців конкурсу Міністерства освіти і науки, розробники отримали фінансування на подальше вдосконалення пристрою, а потім передадуть його у серійне виробництво.

Створена платформа для керування стрілецькою зброєю дозволяє воїнам знаходитися на відстані від бойових дій. За допомогою дистанційного керування можна навести зброю, прицілитися та стріляти.