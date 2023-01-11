У Сумах створили механізм для дистанційного ведення вогню

Завдяки розробці воїни можуть перебувати на відстані від бойових дій, інформує ZN.ua.

У Сумах створили механізм для дистанційного ведення вогню
У Сумах створили систему для дистанційного керування вогнем
© Суспільне Суми

У Сумах створили роботизований механізм, який дозволяє дистанційно вести вогонь зі стрілецької зброї. Як повідомляє «Суспільне. Суми», проєкт Сумського державного університету «Розробка роботизованої платформи для управління стрілецьким озброєнням» став одним з переможців конкурсу Міністерства освіти і науки, розробники отримали фінансування на подальше вдосконалення пристрою, а потім передадуть його у серійне виробництво.

Створена платформа для керування стрілецькою зброєю дозволяє воїнам знаходитися на відстані від бойових дій. За допомогою дистанційного керування можна навести зброю, прицілитися та стріляти.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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