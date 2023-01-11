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2023-01-11
У Сумах створили механізм для дистанційного ведення вогню
Завдяки розробці воїни можуть перебувати на відстані від бойових дій, інформує
У Сумах створили систему для дистанційного керування вогнем© Суспільне Суми
У Сумах створили роботизований механізм, який дозволяє дистанційно вести вогонь зі стрілецької зброї. Як
Створена платформа для керування стрілецькою зброєю дозволяє воїнам знаходитися на відстані від бойових дій. За допомогою дистанційного керування можна навести зброю, прицілитися та стріляти.
Фаїна Вауліна, ZN.ua