В Естонії визначилися з механізмом використання заморожених активів Росії для підтримки України

Відповідні зміни до законодавства внесуть найближчим часом.

Уряд Естонії схвалив засади використання заморожених активів Росії для підтримки України, повідомляє ERR. Естонія є першою європейською країною, яка розробила таке правове рішення, інформує ZN.ua .

© Scanpix/Postimees

«Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за якого ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора та використовувати їх в якості компенсації для потреб відновлення України», — заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

За словами дипломата, МЗС найближчим часом внесе проект відповідної поправки до закону.

У глобальному масштабі аналогічний захід також розроблено, наприклад, у Канаді. Крім того, у США зареєстровано законопроект про конфіскацію та передачу Україні активів Росії як репарацій за збитки від розпочатої російським президентом Владіміром Путіном війни.

Раніше Зеленський закликав конфіскувати гроші представників російської еліти та інших країнах.

«Російський правлячий клас не цінує людей і готовий розкидатися сотнями тисяч людських життів. А ось грошей — вкрадених, між іншим, грошей — їм шкода. Вони цінують своє майно. Їх треба повністю позбавити цього і передати гроші на благо тих, хто постраждав внаслідок російської агресії, внаслідок цієї війни з терором, на благо нашої країни та нашого народу», — заявив президент України.

У лютому Польща та країни Балтії закликали Єврокомісію використати заморожені російські активи для відновлення України.