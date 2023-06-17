В Естонії визначилися з механізмом використання заморожених активів Росії для підтримки України

Відповідні зміни до законодавства внесуть найближчим часом.

Уряд Естонії схвалив засади використання заморожених активів Росії для підтримки України, повідомляє ERR. Естонія є першою європейською країною, яка розробила таке правове рішення, інформує ZN.ua.

В Естонії визначилися з механізмом використання заморожених активів Росії для підтримки України
© Scanpix/Postimees

«Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за якого ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора та використовувати їх в якості компенсації для потреб відновлення України», — заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

За словами дипломата, МЗС найближчим часом внесе проект відповідної поправки до закону.

У глобальному масштабі аналогічний захід також розроблено, наприклад, у Канаді. Крім того, у США зареєстровано законопроект про конфіскацію та передачу Україні активів Росії як репарацій за збитки від розпочатої російським президентом Владіміром Путіном війни.

Раніше Зеленський закликав конфіскувати гроші представників російської еліти та інших країнах.

«Російський правлячий клас не цінує людей і готовий розкидатися сотнями тисяч людських життів. А ось грошей — вкрадених, між іншим, грошей — їм шкода. Вони цінують своє майно. Їх треба повністю позбавити цього і передати гроші на благо тих, хто постраждав внаслідок російської агресії, внаслідок цієї війни з терором, на благо нашої країни та нашого народу», — заявив президент України.

У лютому Польща та країни Балтії закликали Єврокомісію використати заморожені російські активи для відновлення України.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Під суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФПід суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФ
Павлюк про підрив ГЕС: "Росіяни змогли зняти певну кількість військ для перекидання на запорізький напрямок"Павлюк про підрив ГЕС: "Росіяни змогли зняти певну кількість військ для перекидання на запорізький напрямок"
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Україна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕСУкраїна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕС
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
Блок рекламы


Похожие новости
Сейм Польщі затвердив резолюцію на підтримку членства України в НАТОСейм Польщі затвердив резолюцію на підтримку членства України в НАТО
Молочні об'єднання України та Польщі закликали уряди своїх країн сприяти вільній торгівліМолочні об'єднання України та Польщі закликали уряди своїх країн сприяти вільній торгівлі
РФ перемістила дивізіон БРК "Бал" до північно-східних кордонів України. Що це означає для КиєваРФ перемістила дивізіон БРК "Бал" до північно-східних кордонів України. Що це означає для Києва
Данія та Нідерланди замовили 14 додаткових Leopard 2 для України – HandelsblattДанія та Нідерланди замовили 14 додаткових Leopard 2 для України – Handelsblatt
МЗС фюрера РФ пообіцяло «найсерйозніші наслідки» Канаді через конфіскований для України російський літакМЗС фюрера РФ пообіцяло «найсерйозніші наслідки» Канаді через конфіскований для України російський літак
Міллі: Агресія Росії проти України є фронтальним нападом на сам міжнародний порядок, який гарантує мир та свободу для наших державМіллі: Агресія Росії проти України є фронтальним нападом на сам міжнародний порядок, який гарантує мир та свободу для наших держав
ФСБ готує вкид про російські паспорти керівництва України – СБУФСБ готує вкид про російські паспорти керівництва України – СБУ
Україна підготувала й передала партнерам пропозиції санкцій проти ракетного виробництва РосіїУкраїна підготувала й передала партнерам пропозиції санкцій проти ракетного виробництва Росії
Нідерланди закуплять для України радіолокаційні комплекси VERA-NGНідерланди закуплять для України радіолокаційні комплекси VERA-NG
Литва в ООН: Розміщення ядерної зброї в Білорусі суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та Білорусі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброїЛитва в ООН: Розміщення ядерної зброї в Білорусі суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та Білорусі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї
Последние новости
Подгружаем последние новости