Двое военных ранены в результате обстрелов в субботу

Штаб АТО зафиксировал четыре обстрела.

Фото: Макс Левин

Двое украинских военных были ранены в субботу в результате обстрелов на Донбассе со стороны боевиков, которых поддерживает РоSSия. Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

"На линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. РоSSийско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности", - говорится в ней.

По состоянию на 19:30 военные зафиксировали четыре обстрела: возле Луганского (минометы калибра 12 мм и 82 мм, вооружение БМП, зенитная установка, крупнокалиберные пулеметы), Лозового (гранатометы, крупнокалиберные пулеметы), Зайцево (стрелковое оружие) и в районе Авдеевки (минометы калибра 82 мм).

Напомним, что 2 февраля на Донбассе были ранены трое военных при четырех обстрелах.