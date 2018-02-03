?Суд амнистировал сотрудниц мариупольского музея, отдавших 52 картины в Крым

Стоимость произведений превышает 1,3 млн долларов.

Фото: ark.gp.gov.ua

Жовтневый районный суд Мариуполя 25 января 2018 года вынес приговор двум сотрудницам Мариупольского краеведческого музея, которые в 2014 году допустили вывоз на оккупированную территорию Крыма 52 картин Симферопольского художественного музея.

Об этом говорится в судебном реестре.

В сентябре 2017 года им сообщили о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса (растрата имущества, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет), но затем дело переквалифицировали на более мягкую ч.2 ст.367 (служебная халатность, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет).

Обе женщины признаны виновными и приговорены к трем годам лишения свободы. Однако на основании закона "Об амнистии в 2016 году" суд освободил их от назначенного наказания.

Напомним, что речь идет о произведениях художников XVIII-XIX века, которые принадлежат Музейному фонду Украины.

Накануне оккупации полуострова картины были вывезены для показа в мариупольском художественном музее имени А. Куинджи на выставке "Русское и украинское искусство конца XVIII – начала XX веков". Она должна была работать до конца мая, но картины были досрочно возвращены на полуостров и сейчас находятся в руках оккупационной власти.

Ориентировочная оценочная стоимость картин по состоянию на 20 марта 2014 года составляла 1 млн 324 тыс. долларов.

Список картин: