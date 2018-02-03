Суд амнистировал сотрудниц мариупольского музея, отдавших 52 картины в Крым

Стоимость произведений превышает 1,3 млн долларов.

?Суд амнистировал сотрудниц мариупольского музея, отдавших 52 картины в Крым
Фото: ark.gp.gov.ua

Жовтневый районный суд Мариуполя 25 января 2018 года вынес приговор двум сотрудницам Мариупольского краеведческого музея, которые в 2014 году допустили вывоз на оккупированную территорию Крыма 52 картин Симферопольского художественного музея.

Об этом говорится в судебном реестре.

В сентябре 2017 года им сообщили о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса (растрата имущества, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет), но затем дело переквалифицировали на более мягкую ч.2 ст.367 (служебная халатность, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет).

Обе женщины признаны виновными и приговорены к трем годам лишения свободы. Однако на основании закона "Об амнистии в 2016 году" суд освободил их от назначенного наказания.

Напомним, что речь идет о произведениях художников XVIII-XIX века, которые принадлежат Музейному фонду Украины.

Накануне оккупации полуострова картины были вывезены для показа в мариупольском художественном музее имени А. Куинджи на выставке "Русское и украинское искусство конца XVIII – начала XX веков". Она должна была работать до конца мая, но картины были досрочно возвращены на полуостров и сейчас находятся в руках оккупационной власти.

Ориентировочная оценочная стоимость картин по состоянию на 20 марта 2014 года составляла 1 млн 324 тыс. долларов.

Список картин:

  1. Самокиш Н.С. «Осенний пейзаж»;
  2. Самокиш Н.С. «Дворик, освещённый солнцем»;
  3. Френц Р.Ф. «Постоялый двор»;
  4. Маковский В.Е. «Посещение госпиталя» (эскиз)»;
  5. Поленов В.Д. «Пейзаж» (этюд)»;
  6. Юон К.Ф. «У берега. Река Пскова»;
  7. Кричевский В.Г. «Кирилловская церковь»;
  8. Браз О.Э. «Портрет мальчика»;
  9. Сверчков Н.Е. «Всадник в лесу»;
  10. Ционглинский И.Ф. «Мечеть в Тивериаде»;
  11. Жуковский С.Ю. «Разъезд»;
  12. Колесов А.М. «Портрет Гилярова - Платонова»;
  13. Шебуев В.К. «Голова старика»;
  14. Щедровский И.С. «Торговка яблоками»;
  15. Рылов А.А. «Село Макарье»;
  16. Яковлев П.Ф. «Нет пощады»;
  17. Туржансккй Л.В. «Последние цветы. Усадьба»;
  18. Шишкин И.И. «Дорога в лесу»;
  19. Левитан И.И. «Болото» (этюд)»;
  20. Федотов П.А. «Вдовушка»;
  21. Виноградов С.А. «Пастушки»;
  22. Жуковский С.Ю. «У мельницы»;
  23. Поленов В.Д. «Осенний пейзаж»;»
  24. Саврасов А.К. «Пейзаж. Вечер»;
  25. Коровин К. А. «Пейзаж с крепостью» (эскиз декорации)»;
  26. Поленов В.Д. «Пейзаж с лодкой»;
  27. Самокиш Н.С. «На рысаке»;
  28. Казас М.М. «Портрет отца»;
  29. Раесберг Ц. «Портрет девочки»;
  30. Магдесиан Э.Я. «Дворик Алупкинского дворца»;
  31. Магдесиан Э.Я. «Алупкипскнй дворец»;
  32. Самокиш Н.С. «Тройка» (авторское повторение)»;
  33. Самокиш Н.С. «Петербургская конка»;
  34. Айвазовский И.К. «Лунная ночь»;
  35. Благовещенский В.И. «Старый дом»;
  36. Благовещенский В.И. «Старый Кремль»;
  37. Чемесов Е. «Портрет Елизаветы»;
  38. Уткин «Эней и Анхиз»;
  39. Орловский А.О. «Скачки»;
  40. Орловский А.О. «Автопортрет»;
  41. Беггров К. «Петербург. Владимирский собор»;
  42. Розанов И. «Церковь в Воскресенском под Москвой»;
  43. Иордан Ф. «Истязание Спасителя»;
  44. Беггров К. «Первая Линия Васильевского острога. Лютеранская церковь Св. Екатерины»;
  45. Галактионов «Петергоф. Марли»;
  46. Скородумов «Диана и Актеон»;
  47. Кочалов Г. «Невский проспект»;
  48. Еляков И. «Проспект Биржи и Гостиного двора»;
  49. Греков А. «Летний дворец Елизаветы Петровны»;
  50. Смирнов «Портрет Томилова»;
  51. Матэ В.В. «Портрет Григоровича Д.В.»;
  52. Крамской И.Н. «Петр I» (офорт с портрета И. Никитина)».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
В Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрацииВ Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрации
Санкции США подтолкнут Путина к двум вариантам действий относительно Украины, - роSSийский политологСанкции США подтолкнут Путина к двум вариантам действий относительно Украины, - роSSийский политолог
Блок рекламы


Похожие новости
Подозреваемого в государственной измене бывшего "замминистра спорта Крыма" взяли под стражуПодозреваемого в государственной измене бывшего "замминистра спорта Крыма" взяли под стражу
СБУ задержала одного из руководителей крымской ДОСААФ, который ехал за биометрическим паспортомСБУ задержала одного из руководителей крымской ДОСААФ, который ехал за биометрическим паспортом
Климкин: Volkswagen и Adidas поплатятся за работу в КрымуКлимкин: Volkswagen и Adidas поплатятся за работу в Крыму
"Цензор": Портнов участвовал в подготовке решений Верховного совета Крыма в начале оккупации"Цензор": Портнов участвовал в подготовке решений Верховного совета Крыма в начале оккупации
В Чехии изъяли из обращения атлас с "роSSийским" Крымом и "Исламским государством"В Чехии изъяли из обращения атлас с "роSSийским" Крымом и "Исламским государством"
Суд в Крыму отказал активисту в адвокатской защите и оставил под арестом на 10 сутокСуд в Крыму отказал активисту в адвокатской защите и оставил под арестом на 10 суток
В ГУР рассказали, как оккупанты переправляют оружие из Крыма на ДонбассВ ГУР рассказали, как оккупанты переправляют оружие из Крыма на Донбасс
Адвокат заявил в прокуратуру о пытках крымского татарина, обвиняемого в "разжигании ненависти"Адвокат заявил в прокуратуру о пытках крымского татарина, обвиняемого в "разжигании ненависти"
РоSSия отказалась выдать пожизненно заключенного украинца, которого незаконно этапировали из Крыма в РФРоSSия отказалась выдать пожизненно заключенного украинца, которого незаконно этапировали из Крыма в РФ
В Крыму на встречу родственников политзаключенных пригнали два автозака и ОМОНВ Крыму на встречу родственников политзаключенных пригнали два автозака и ОМОН
Последние новости
Подгружаем последние новости