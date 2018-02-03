Суд амнистировал сотрудниц мариупольского музея, отдавших 52 картины в Крым
Стоимость произведений превышает 1,3 млн долларов.
Жовтневый районный суд Мариуполя 25 января 2018 года вынес приговор двум сотрудницам Мариупольского краеведческого музея, которые в 2014 году допустили вывоз на оккупированную территорию Крыма 52 картин Симферопольского художественного музея.
Об этом говорится в судебном реестре.
В сентябре 2017 года им сообщили о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса (растрата имущества, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет), но затем дело переквалифицировали на более мягкую ч.2 ст.367 (служебная халатность, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет).
Обе женщины признаны виновными и приговорены к трем годам лишения свободы. Однако на основании закона "Об амнистии в 2016 году" суд освободил их от назначенного наказания.
Напомним, что речь идет о произведениях художников XVIII-XIX века, которые принадлежат Музейному фонду Украины.
Накануне оккупации полуострова картины были вывезены для показа в мариупольском художественном музее имени А. Куинджи на выставке "Русское и украинское искусство конца XVIII – начала XX веков". Она должна была работать до конца мая, но картины были досрочно возвращены на полуостров и сейчас находятся в руках оккупационной власти.
Ориентировочная оценочная стоимость картин по состоянию на 20 марта 2014 года составляла 1 млн 324 тыс. долларов.
Список картин:
- Самокиш Н.С. «Осенний пейзаж»;
- Самокиш Н.С. «Дворик, освещённый солнцем»;
- Френц Р.Ф. «Постоялый двор»;
- Маковский В.Е. «Посещение госпиталя» (эскиз)»;
- Поленов В.Д. «Пейзаж» (этюд)»;
- Юон К.Ф. «У берега. Река Пскова»;
- Кричевский В.Г. «Кирилловская церковь»;
- Браз О.Э. «Портрет мальчика»;
- Сверчков Н.Е. «Всадник в лесу»;
- Ционглинский И.Ф. «Мечеть в Тивериаде»;
- Жуковский С.Ю. «Разъезд»;
- Колесов А.М. «Портрет Гилярова - Платонова»;
- Шебуев В.К. «Голова старика»;
- Щедровский И.С. «Торговка яблоками»;
- Рылов А.А. «Село Макарье»;
- Яковлев П.Ф. «Нет пощады»;
- Туржансккй Л.В. «Последние цветы. Усадьба»;
- Шишкин И.И. «Дорога в лесу»;
- Левитан И.И. «Болото» (этюд)»;
- Федотов П.А. «Вдовушка»;
- Виноградов С.А. «Пастушки»;
- Жуковский С.Ю. «У мельницы»;
- Поленов В.Д. «Осенний пейзаж»;»
- Саврасов А.К. «Пейзаж. Вечер»;
- Коровин К. А. «Пейзаж с крепостью» (эскиз декорации)»;
- Поленов В.Д. «Пейзаж с лодкой»;
- Самокиш Н.С. «На рысаке»;
- Казас М.М. «Портрет отца»;
- Раесберг Ц. «Портрет девочки»;
- Магдесиан Э.Я. «Дворик Алупкинского дворца»;
- Магдесиан Э.Я. «Алупкипскнй дворец»;
- Самокиш Н.С. «Тройка» (авторское повторение)»;
- Самокиш Н.С. «Петербургская конка»;
- Айвазовский И.К. «Лунная ночь»;
- Благовещенский В.И. «Старый дом»;
- Благовещенский В.И. «Старый Кремль»;
- Чемесов Е. «Портрет Елизаветы»;
- Уткин «Эней и Анхиз»;
- Орловский А.О. «Скачки»;
- Орловский А.О. «Автопортрет»;
- Беггров К. «Петербург. Владимирский собор»;
- Розанов И. «Церковь в Воскресенском под Москвой»;
- Иордан Ф. «Истязание Спасителя»;
- Беггров К. «Первая Линия Васильевского острога. Лютеранская церковь Св. Екатерины»;
- Галактионов «Петергоф. Марли»;
- Скородумов «Диана и Актеон»;
- Кочалов Г. «Невский проспект»;
- Еляков И. «Проспект Биржи и Гостиного двора»;
- Греков А. «Летний дворец Елизаветы Петровны»;
- Смирнов «Портрет Томилова»;
- Матэ В.В. «Портрет Григоровича Д.В.»;
- Крамской И.Н. «Петр I» (офорт с портрета И. Никитина)».
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.02.2018 15:35