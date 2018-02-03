Моравецкий возложил на Германию ответственность за все преступления Второй мировой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия несет ответственность за все преступления и жертвы Второй мировой войны.

Об этом сообщает RMF24.

«Ответственность за все преступления, все жертвы и все, что произошло во время Второй мировой войны, несет Германия, — заявил он. — Польша как государство, как народ не было ответственно за Холокост. То, что некоторые люди этого не знают или не понимают, означает, что они не хотят понимать определенные факты».

По его словам, для него «лично это очень печально».

Моравецкий также отметил, что, с другой стороны, «чрезвычайно важно, чтобы в ближайшие годы, в ближайшем будущем мы все выяснили».