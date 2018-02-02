Климкин: РоSSия не хочет видеть миротворцев на Донбассе

Павел Климкин

РоSSия вовсе не стремится к урегулированию конфликта на Донбассе, не хочет видеть там международных миротворцев и делает все, чтобы затягивать время.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

«Москва не заинтересована в разрешении конфликта… РоSSия просто пытается выиграть время и на самом деле не хочет всерьез сделать возможной работу миссии «голубой шлем» во всей военной зоне», — сказал министр.

Он указал на то, что именно неготовность роSSийской стороны иди на конкретные шаги тормозит переговоры по вопросу миротворческой миссии в Совете безопасности ООН.

Климкин повторил также, что роSSийское предложение о включении в процесс так называемых представителей оккупированных районов на Донбассе является совершенно неприемлемым. «Это не только наша позиция, но и позиция наших партнеров на Западе и в Организации Объединенных Наций», — подчеркнул при этом дипломат.

Глава украинского МИД также отметил важность единства позиций Украины и западных партнеров в Нормандском формате по поводу дальнейших совместных шагов в выполнении пунктов Минских соглашений и отметил нежелание РоSSии делать эти шаги.

Климкин также ответил на критику по поводу поставок американского оружия для украинской армии, заверив, что Украина имеет полное суверенное право на защиту в случае нападения на ее территорию, «и будущие поставки современного оборонного оборудования из США будут служить исключительно для сдерживания новой крупной роSSийской атаки, как это произошло в 2014 и 2015 годах».


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