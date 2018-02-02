В парламенте не хватает голосов за назначение Смолия

На следующей неделе кадровые вопросы в парламенте рассматривать не будут.

Валерия Гонтарева и Яков Смолий Фото: пресс-служба НБУ

В четверг состоялось заседание неформального Согласительного совета. На собрании присутствовали депутаты разных фракций, спикер Андрей Парубий, а также представители правительства.

Об этом LB.ua сообщил источник в парламенте, говорится в статье "Вызовы сезона".

Во время этого собрания спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что на следующей неделе на голосование в парламент не будут выносить кадровые вопросы.

По его словам, на увольнение с должности главы НБУ Валерии Гонтаревой есть достаточное количество голосов. В то же время за назначение главой НБУ Якова Смолия голосов пока не хватает.

Также Парубий сообщил, что за повестку сессии будут голосовать не ранее среды, потому что "комитеты не успели".

Напомним, 18 января президент Петро Порошенко внес проекты постановлений об увольнении с должности главы НБУ Валерии Гонтаревой и назначении на этот пост Якова Смолия.