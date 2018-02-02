В возвращенной из "серой зоны" Новоалександровке осталось 17 жителей

Им возобновят социальные выплаты в полном объеме.

Фото: loga.gov.ua
Фото: loga.gov.ua
Фото: loga.gov.ua
Фото: loga.gov.ua
Фото: loga.gov.ua
Фото: loga.gov.ua

В прифронтовом поселке Новоалександровка Попаснянского района, которое раньше находилось в "серой зоне", а на этой неделе было взято под контроль украинской властью, осталось всего 17 жителей.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОГА.

"Новоалександровка с 2014 года находилась в безвластии. Четыре года жители были лишены элементарных благ цивилизации - света, газа и воды. Почти 90 из 100 дворов повреждены или уничтожены полностью. В селе осталось 17 жителей, в основном пожилые люди. Поэтому в первую очередь мы должны обеспечить энергоснабжение и медицинское обслуживание селян", - заявил заместитель губернатора Юрий Клименко, который побывал в поселке.

Областная власть собирается восстановить основные коммуникации и работу фельдшерско-акушерского пункта. Жителей поселка, которым срочно нужна медицинская помощь, отвезут в Попасную.

Также в Новоалександровке возобновят социальные выплаты в полном объеме.

Напомним, в ноябре прошлого года силы АТО освободили от боевиков и взяли под свой контроль села Гладосово и Травневое возле Горловки в Донецкой области.


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