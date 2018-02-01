Глава ГБР сообщил о попытке дискредитации

Неизвестные лица подделали решение суда с подписью его жены.

Фото: Макс Требухов

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба пожаловался на попытку дискредитации.

Пресс-служба ГБР сообщила в фейсбуке, что в Шевченковский районный суд Львова поступило обращение от сотрудника одного из посольств с просьбой подтвердить подлинность постановления, подписанного судьей Александрой Баевой (жена Трубы). Постановление касается объявления в розыск лица, обвиняемого в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины.

Однако обвинительный акт, о котором идет речь в обращении посольства, в суд не поступал, поэтому судья не могла его ни рассматривать, ни выносить решение. Соответственно, документ был подделан.

"Рассчитываю, что прокуратура области в быстрые сроки предоставит соответствующую оценку, что сделает невозможными спекуляции по этому вопросу. Важно выяснить, кто стоит за фальсификацией данного постановления и подписи судьи, что является преступлением. Зачем, думаю, и так понятно. Потенциальный кризис, связанный с моей семьей, должен ударить по репутации Государственного бюро расследований, которое уже в этом году начнет расследование. Хочу обратиться к организаторам этого преступления - не получится", - приводит пресс-служба заявление Трубы.

Напомним, закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и был частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, 1 марта того же года закон вступил в силу.

В ноябре 2017 года конкурсная комиссия избрала директором ГБР Романа Трубу, после чего он был назначен на должность президентом.

Труба с 1997 по 2015 год работал в органах прокуратуры. До 2014 года Труба трудился во Львовской области, а после Революции достоинства попал в Главное следственное управлении Генеральной прокуратуры, где возглавлял управление по расследованию особо важных дел. В апреле 2015 года его карьера в ГПУ завершилась, а в мае 2015-го Труба перешел в частный сектор, возглавив департамент юридической компании "Сектор права".