В Москве неизвестные напали на офис "Единой РоSSии"

По данным СМИ, нападавшие пытались поджечь офис правящей партии.

В Москве неизвестные напали на офис "Единой РоSSии"
Фото: bezformata.ru

В Москве неизвестные напали на офис "Единой РоSSии" и бросили в помещение файер.

Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на сотрудника партии.

Это сделали три человека, среди них была девушка. Один из напавших снимал происходящее на камеру.

Напавшие разбили окно офиса, бросили внутрь файер, но возгорания не призошло. По словам собеседника РБК, это была попытка поджога, после нападения в полицию подали заявление.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы РБК и "Медиазоне" сказали, что у них нет информации об этом нападении.

По данным телеграм-канала Mash, напавших было двое. Они подошли к офису партии на Онежской улице, один из них разбил окно и забросил внутрь дымовую шашку, второй снимал это на камеру.

Напомним, что в сентябре 2017 года "Единая РоSSия" открыла собственный "университет".


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