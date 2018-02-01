НАБУ довело до суда дело против судьи, которое отказалась расследовать ГПУ

Харьковский судья Лазюк обвиняется во взяточничестве.

НАБУ довело до суда дело против судьи, которое отказалась расследовать ГПУ
Судья Лазюк (в желтой рубашке) на заседании Высшего совета правосудия
Фото: vru.gov.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура 30 января передала в суд обвинительный акт против судьи Дзержинского районного суда Харькова Сергея Лазюка. Его будут судить по обвинению в вымогательстве взятки в размере 75 тысяч гривен (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса).

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

По версии следствия, судья потребовал откат в размере процента от суммы иска в гражданском деле, которое находилось у него на рассмотрении.

Уголовное производство по данному эпизоду было открыто еще в марте 2015 года. Его расследованием занимались следователи по особо важным делам Генеральной прокуратуры, однако состава преступления не нашли и производство закрыли. В следующем году детективы НАБУ истребовали данное уголовное производство в Генпрокуратуре и после изучения определили его перспективным. 30 мая 2017 года судье сообщили о подозрении.

Подозреваемый судья является обвиняемым еще по одному производству, которое расследовали детективы НАБУ. Дело о получении им неправомерной выгоды в размере 800 долларов слушается в Полтавском районном суде Полтавской области.

Второй обвинительный акт будет рассматривать Чутовский районный суд Полтавской области.


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