НАБУ довело до суда дело против судьи, которое отказалась расследовать ГПУ

Харьковский судья Лазюк обвиняется во взяточничестве.

Судья Лазюк (в желтой рубашке) на заседании Высшего совета правосудия Фото: vru.gov.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура 30 января передала в суд обвинительный акт против судьи Дзержинского районного суда Харькова Сергея Лазюка. Его будут судить по обвинению в вымогательстве взятки в размере 75 тысяч гривен (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса).

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

По версии следствия, судья потребовал откат в размере процента от суммы иска в гражданском деле, которое находилось у него на рассмотрении.

Уголовное производство по данному эпизоду было открыто еще в марте 2015 года. Его расследованием занимались следователи по особо важным делам Генеральной прокуратуры, однако состава преступления не нашли и производство закрыли. В следующем году детективы НАБУ истребовали данное уголовное производство в Генпрокуратуре и после изучения определили его перспективным. 30 мая 2017 года судье сообщили о подозрении.

Подозреваемый судья является обвиняемым еще по одному производству, которое расследовали детективы НАБУ. Дело о получении им неправомерной выгоды в размере 800 долларов слушается в Полтавском районном суде Полтавской области.

Второй обвинительный акт будет рассматривать Чутовский районный суд Полтавской области.