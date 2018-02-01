НАБУ довело до суда дело против судьи, которое отказалась расследовать ГПУ
Харьковский судья Лазюк обвиняется во взяточничестве.
Специализированная антикоррупционная прокуратура 30 января передала в суд обвинительный акт против судьи Дзержинского районного суда Харькова Сергея Лазюка. Его будут судить по обвинению в вымогательстве взятки в размере 75 тысяч гривен (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса).
Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.
По версии следствия, судья потребовал откат в размере процента от суммы иска в гражданском деле, которое находилось у него на рассмотрении.
Уголовное производство по данному эпизоду было открыто еще в марте 2015 года. Его расследованием занимались следователи по особо важным делам Генеральной прокуратуры, однако состава преступления не нашли и производство закрыли. В следующем году детективы НАБУ истребовали данное уголовное производство в Генпрокуратуре и после изучения определили его перспективным. 30 мая 2017 года судье сообщили о подозрении.
Подозреваемый судья является обвиняемым еще по одному производству, которое расследовали детективы НАБУ. Дело о получении им неправомерной выгоды в размере 800 долларов слушается в Полтавском районном суде Полтавской области.
Второй обвинительный акт будет рассматривать Чутовский районный суд Полтавской области.
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Политика
01.02.2018 07:50