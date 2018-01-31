Кабмин подал Порошенко представление к увольнению главы "Укроборонпрома"

Невыплата зарплаты на николаевском заводе может стоить Роману Романову должности.

Кабмин подал Порошенко представление к увольнению главы "Укроборонпрома"
Роман Романов
Фото: ТСН

Правительство внесло президенту Петру Порошенко представление к увольнению гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.

Такое решение Кабмин принял на заседании в среду.

"Я недавно заявил о том, что не буду работать с руководителем "Укроборонпрома" Романовым. Я сделал паузу для того, чтобы человек сам определился и подал в отставку, но этого не случилось. Поэтому сегодня я предлагаю принять решение правительства и подать Президенту ходатайство об увольнении с должности генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман перед голосованием по этому вопросу. Возражений против представления среди министров не было.

Также Гройсман сказал, что после принятия Президентом решения Кабмин попросит наблюдательный совет "Укроборонпрома" выбрать новую кандидатуру на должность гендиректора госконцерна.

Напомним, в конце декабря премьер Владимир Гройсман потребовал отставки Романова из-за задолженности по зарплате работникам Судостроительного завода им.61 коммунара в Николаеве. "Укроборонпром" управляет этим предприятием.

Романов претензии Гройсмана отверг и отметил, что проблемы завода должен был решить Кабмин, выплатив компенсацию за содержание ракетного крейсера "Украина".


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