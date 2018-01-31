Минобороны хочет заменить матпомощью постановку военных на квартирный учет
Законопроект предусматривает предоставление военным компенсации кредита на покупку жилья.
Министерство обороны инициирует выплату одноразовой материальной помощи военнослужащим вместо постановки их на квартирный учет.
Об этом в интервью газете "Урядовий кур'єр" сказал заместитель министра обороны Олег Шевчук.
Он сообщил, что Минобороны разрабатывает законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросу обеспечения граждан жильем".
Он предусматривает, что с 2020 года на время службы военные будут обеспечиваться штатно-должностным служебным жильем на территории или около воинских частей.
"Также военных не будут ставить на квартирный учет граждан, а по достижению 20 календарных лет выслуги они будут иметь право на одноразовую денежную помощь для решения жилищного вопроса, что даст возможность им купить собственное жилье", - сказал Шевчук.
Он также отметил, что законопроект предусматривает предоставление военным компенсации кредита на покупку жилья в зависимости от выслуги лет.
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