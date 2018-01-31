Минобороны хочет заменить матпомощью постановку военных на квартирный учет

Законопроект предусматривает предоставление военным компенсации кредита на покупку жилья.

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Министерство обороны инициирует выплату одноразовой материальной помощи военнослужащим вместо постановки их на квартирный учет.

Об этом в интервью газете "Урядовий кур'єр" сказал заместитель министра обороны Олег Шевчук.

Он сообщил, что Минобороны разрабатывает законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросу обеспечения граждан жильем".

Он предусматривает, что с 2020 года на время службы военные будут обеспечиваться штатно-должностным служебным жильем на территории или около воинских частей.

"Также военных не будут ставить на квартирный учет граждан, а по достижению 20 календарных лет выслуги они будут иметь право на одноразовую денежную помощь для решения жилищного вопроса, что даст возможность им купить собственное жилье", - сказал Шевчук.

Он также отметил, что законопроект предусматривает предоставление военным компенсации кредита на покупку жилья в зависимости от выслуги лет.