В РоSSии пропагандист и журналист подрались в прямом эфире из-за Сталина

Оппоненты не сошлись во мнении о роли Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне

В РоSSии пропагандист и журналист подрались в прямом эфире из-за Сталина
Фото: kp.ru

Публицист, пропагандист политики президента РФ Владимира Путина Максим Шевченко и историк-журналист Николай Сванидзе подрались в ходе прямого эфира на радиостанции "Комсомольская правда", сообщает kp.ru.

Отмечается, что оппоненты обсуждали вопрос "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить" и не сошлись во мнении о роли Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне.

"Шевченко в эфире уверял, что нет, мол, сталинизм надо изучать и подходить к нему с позиции истории как науки. А Сванидзе пытался доказать, что это не просто болезнь, но еще и заразная. Вот, мол, Шевченко никогда не был сталинистом, а тут на тебе - стал защищать "отца народов". На что Шевченко, конечно, отвечал, что не защищает, что это вранье", - говорится в сообщении.

"Он довел страну до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии. К концу 41-го года у нас в немецком плену было 3,8 миллиона человек", - сказал Сванидзе о Сталине во время беседы в программе "Радиорубка".

В ответ Шевченко заявил, что Сванидзе "плюет на могилы" советских солдат. После этого Сванидзе назвал его "мерзавцем" и заявил, что ему нужно "дать по морде". После этого между журналистами началась драка.

Напомним, народные депутаты Александр Вилкул и Владимир Парасюк подрались после участия в эфире на телеканале "112 Украина". Парасюк выцарапал на капоте автомобиля Вилкула ВЛК ПНХ.


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