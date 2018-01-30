Сотрудник УЗ, подозреваемый в крупной взятке, обвинен в госизмене

В 2014-2015 годах он работал на оккупантов в Крыму.

Сотрудник УЗ, подозреваемый в крупной взятке, обвинен в госизмене
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Заместитель юридического департамента "Укрзализныци" Александр Ященко, которого судят за взятку 4 млн гривен, оказался подозреваемым по делу о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

В ходе следствия было установлено, что до работы в УЗ Ященко на должности начальника управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в АР Крым оказывал помощь оккупационной власти. С апреля 2014 года до апреля 2015 года он работал в оккупационной администрации временно исполняющим обязанности замначальника Федеральной исполнительной службы судебных приставов по Крыму.

Кроме государственной измены, чиновника подозревают в недостоверном декларировании. В ходе обысков по месту жительства Ященко и в банковской ячейке, зарегистрированной на имя жены, было изъято более 220 тыс. долларов, 13 500 евро, 7 золотых слитков 999,9 пробы, ценные часы и тому подобное. В то же время в декларации, которая была представлена должностным лицом, быом сведения только о 150 тыс. гривен на счете жены.

Таким образом, его будут судить по трем статьям Уголовного кодекса: ч.4 ст.368 (получение взятки), ст.366-1 (декларирование недостоверной информации), ч.1 ст.111 (государственная измена).

Напомним, начальник департамента имущественных и земельных ресурсов УЗ Андрей Тимошенко и заместитель начальника юридического департамента компании Александр Ященко были задержаны 6 июля 2017 года по подозрению в принятии взятки от директора коммерческого предприятия за содействие заключению договора аренды 9 га земли. Свои услуги они оценили в 150 тыс. долларов.


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