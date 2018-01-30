Китай и Япония возобновят обмен военными стажерами

Дипломатические отношения между Пекином и Токио продолжают улучшаться.

Китай и Япония возобновят обмен военными стажерами
Фото: news2000.com.ua

Китай уже в сентябре 2018 года направит своих военных чиновников на стажировку в Минобороны Японии.

Об этом сообщает газета The Straits Times.

"Планы относительно возобновления обменов появились после того, как страны начали улучшать двусторонние отношения", - отмечается в сообщении.

Так, Китай планирует направить своих стажеров на 10-месячную программу в Национальный институт оборонных исследований политико-аналитического центра Минобороны Японии уже в сентябре.

КНР прекратила направлять своих военных на стажировку в Минобороны Японии после того, как Токио предъявил свои права на острова Сенкаку (китайское название - Дяойюдао) в 2012 году.

Кроме того, Китай и Япония договорились о проведении трехстороннего саммита совместно с Южной Кореей после шестилетнего перерыва. Необитаемые острова Сенкаку (китайское название - Дяойюдао) контролируются Японией с конца XIX века. Территориальный спор вокруг островов обострился в сентябре 2012 года, когда Токио объявил о покупке трех из пяти островов, в шельфе которых были найдены потенциально богатые залежи газа и нефти, у частных владельцев. В Китае национализация островов спровоцировала массовые антияпонские демонстрации, ряд японских предприятий в КНР вынужден был приостановить свою работу.

По версии Пекина, архипелаг был открыт китайцами в XIV веке и является исконно китайской землей. В ноябре 2013 года Пекин объявил о создании над Восточно-Китайским морем зоны идентификации ПВО, которая в том числе накрывает Сенкаку.


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