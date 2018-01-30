США опубликовали "кремлевский список", но не стали вводить новые санкции

В список вошли 210 фамилий приближенных к Кремлю лиц.

США опубликовали
Фото: kp.ua

Минфин США опубликовал "кремлевский список", предусмотренный новым законом о санкциях против роSSийских олигархов и людей из близкого окружения президента РоSSии Владимира Путина. Вместе с тем Вашингтон пока решил отказаться от новых ограничений, и попадание в эти списки не означает обязательное введение санкций в отношении их фигурантов.

Отмечается, что обнародован лишь фрагмент доклада - незасекреченная его часть.

Всего в списке 210 фамилий, он поделен на четыре части: "Президентская администрация", "Кабинет министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры" (114 человек) и "Олигархи" (96 человек).

Среди представителей президентской администрации в списке - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава президентской администрации Андрей Вайно, его первый заместитель Алексей Громов, помощник президента Владислав Сурков.

В список также попали все члены роSSийского правительства, включая Дмитрия Медведева, Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Лаврова, Юрия Трутнева.

В разделе "Другие высокопоставленные политические лидеры" значатся Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Сергей Нарышкин, Александр Бастрыкин, Сергей Собянин. Также в списке - главы роSSийских госкомпаний, включая руководителей "Роснефти" и "Газпрома" Игоря Сечина и Алексея Миллера, глава "Ростехаю" Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава "Интер РАО" Борис Ковальчук и другие.

В раздел "Олигархи" (те, чье состояние, согласно открытым источникам, оценивается в $1 млрд и более), попали: Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, основатель и глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман и другие.

Ранее ожидалось, что с понедельника, 29 января, США начнут вводить санкции против физических лиц и компаний из любой страны мира, которые будут заключать "существенные" контракты с предприятиями оборонного сектора РоSSии, согласно закону "О противодействии неприятелям Америки через санкции", который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 года. Разъяснения об этом также дал Госдепартамент США в октябре.

Как ранее писало издание The New York Times, роSSийские олигархи через лоббистов в Вашингтоне пытались не попасть в санкционный список США.


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