РоSSийские оккупанты поставляют в ОРДЛО вооружение, захваченное роSSийской армией в аннексированном Крыму.

Об этом ссообщает сайт Главного управления разведки со ссылкой на представителя ГУР Вадима Скибицкого.

По его словам, для этого используются два маршрута: через акваторию Азовского моря и по территории РФ .

«Поставки оружия происходит под постоянным контролем роSSийских властей», — отмечает Скибицкий.

Он рассказал, что сначала этим занимались представители ФСБ и ГРУ РоSSии, а сейчас на оккупированную территорию востока Украины оружие поставляют военнослужащие Южного военного округа вооруженных сил РоSSии.