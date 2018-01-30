В ГУР рассказали, как оккупанты переправляют оружие из Крыма на Донбасс

вадим скибицкий

РоSSийские оккупанты поставляют в ОРДЛО вооружение, захваченное роSSийской армией в аннексированном Крыму.

Об этом ссообщает сайт Главного управления разведки со ссылкой на представителя ГУР Вадима Скибицкого.

По его словам, для этого используются два маршрута: через акваторию Азовского моря и по территории РФ.

«Поставки оружия происходит под постоянным контролем роSSийских властей», — отмечает Скибицкий.

Он рассказал, что сначала этим занимались представители ФСБ и ГРУ РоSSии, а сейчас на оккупированную территорию востока Украины оружие поставляют военнослужащие Южного военного округа вооруженных сил РоSSии.


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