Суд отказался приостановить запрет сериала "Сваты"
Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск Студии "Квартал 95".
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворять иск Студии "Квартал 95" о приостановлении запрета сериала "Сваты".
Об этом говорится в определении суда от 17 января.
Согласно решению, в Окружной админсуд обратилось общество с ограниченной ответственностью "Киноквартал" с исковым заявлением к Службе безопасности Украины, Министерству культуры и Государственному агентству по вопросам кино.
"Квартал 95" просил признать противоправным постановление СБУ о запрете въезда в Украину гражданину РоSSии, актеру Федору Добронравову.
Также студия просила признать противоправным и отменить приказ Госагентства по вопросам кино о запрете показа сериала "Сваты".
В удовлетворении заявления об обеспечении иска "Квартала" суд отказал.
Напомним, Государственное агентство по вопросам кино запретило показ сериала "Сваты" из-за роSSийского актера Федора Добронравова, который внесен в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности.
Студия "Квартал 95" намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах.
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