В Одесской области открыли памятник погибшим бойцам АТО
Соавторами монумента были скульпторы Виктор Тиблевич и Клим Степанов.
В поселке городского типа Черноморское Одесской области открыли памятник погибшим на Донбассе бойцам 28-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщает официальный портал Одесской области.
Памятник представляет из себя каменный крест с мемориальными плитами, на которых высечены имена героев. Его соавторами стали скульпторы Виктор Тиблевич и Клим Степанов.
"Сегодня мы открываем памятник бойцам, погибшим в антитеррористической операции. Чтобы каждый украинец, каждый житель Одесской области помнил тех, кто отдал жизнь ради нашей независимости, свободы и единства. Наша 28-я отдельная механизированная бригада потеряла 144 бойца, почти 500 были ранены. Украина потеряла тысячи. Наш долг - помогать армии, поддерживать бойцов и, к сожалению, увековечивать славу о героических поступках тех, кто не вернулся с войны. Ведь герои не умирают, пока память о них живет", - отметил глава Одесской ОГА Максим Степанов.
Память погибших почтили минутой молчания. Монумент освятил военный священник.
Напомним, безвозвратные потери ВСУ в 2017 году составили почти 200 военнослужащих.
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