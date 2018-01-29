В Одесской области открыли памятник погибшим бойцам АТО

Соавторами монумента были скульпторы Виктор Тиблевич и Клим Степанов.

В поселке городского типа Черноморское Одесской области открыли памятник погибшим на Донбассе бойцам 28-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает официальный портал Одесской области.

Памятник представляет из себя каменный крест с мемориальными плитами, на которых высечены имена героев. Его соавторами стали скульпторы Виктор Тиблевич и Клим Степанов.

Фото: oda.odessa.gov.ua

"Сегодня мы открываем памятник бойцам, погибшим в антитеррористической операции. Чтобы каждый украинец, каждый житель Одесской области помнил тех, кто отдал жизнь ради нашей независимости, свободы и единства. Наша 28-я отдельная механизированная бригада потеряла 144 бойца, почти 500 были ранены. Украина потеряла тысячи. Наш долг - помогать армии, поддерживать бойцов и, к сожалению, увековечивать славу о героических поступках тех, кто не вернулся с войны. Ведь герои не умирают, пока память о них живет", - отметил глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Фото: oda.odessa.gov.ua

Память погибших почтили минутой молчания. Монумент освятил военный священник.

Фото: oda.odessa.gov.ua

Фото: oda.odessa.gov.ua

Напомним, безвозвратные потери ВСУ в 2017 году составили почти 200 военнослужащих.