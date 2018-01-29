РоSSия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер

Спецпредставитель США по Украине обсудил с роSSийской стороной вопросы, "требующие немедленной" работы".

Фото: US Embassy in Ukrainе

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер сообщил роSSийской стороне мнение Вашингтона об отсутствии конструктивного вклада РоSSии в разрешение конфликта на Донбассе.

Об этом шла речь в ходе телефонного брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Первая часть (переговоров с Россией - ред.) заключалась в следующем: я довел до сведения роSSийской стороны чувство глубочайшей досады Вашингтона в связи с тем, что РоSSия не сделала абсолютно ничего для окончания конфликта и не вывела войска с того момента, как мы начали этот процесс", - сказал Волкер.

По его словам, далее речь зашла о вопросах, требующих "немедленной" работы. В частности, Волкер упомянул возвращение роSSийских офицеров в Совместный центр по контролю и координации на Донбассе с целью "способствовать коммуникации" между Россией и Украиной, следить за соблюдением прекращения огня и отслеживать "инциденты".

Кроме того, среди "практических и технических вопросов" Волкер упомянул определение статуса роSSийских офицеров на украинской территории.

Напомним, Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины можно закончить за год.

26 января Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков провели встречу в Дубае, в ходе которой обсуждали принятый закон о реинтеграции Донбасса, однако никаких конкретных решений по итогам встречи принято не было.

Накануне Волкер посетил Киев . Он обсудил ситуацию на Донбассе с президентом Петром Порошенко, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом. Также Волкер обсудил с секретарем СНБО Александром Турчиновым законопроект о реинтеграции Донбасса.