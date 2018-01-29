Reuters подтвердил, что роSSийский генерал Асапов командовал боевиками "ДНР"

"Был он там. Целый год. Как к этому относился? Нормально, как военный".

Reuters подтвердил, что роSSийский генерал Асапов командовал боевиками "ДНР"
Фото: Миротворец

Агентство Reuters нашло подтверждения того, что роSSийский генерал Валерий Асапов, погибший в 2017 году в Сирии, до этого командовал боевиками "ДНР".

Пять боевиков, с которыми поговорили журналисты издания, независимо друг от друга заявили, что Асапов был командиром вооруженных сил "ДНР" в 2015-2016 годах. Младший брат Асапова Вячеслав тоже подтвердил, что его брат был в Украине. "Был он там. Целый год. Как к этому относился? Нормально, как военный", - заявил он.

Во время командировки в Украину Асапов формально служил в Ростове-на-Дону, в 60 километрах от украинской границы. На территории Украины он носил форму без опознавательных знаков. После завершения задания в Украине летом 2016 года Путин присвоил ему ранг генерал-лейтенанта.

Асапов был не первым генералом, которого прислали командовать войсками боевиков и что ротация роSSийских командующих их армией продолжается до сих пор. "Если РоSSия направляет сюда помощь, снаряды, то нужно смотреть, чтобы это не расхищалось", - заявил один из боевиков.

Все боевики, которые говорили с Reuters, просили не указывать в статье их фамилий из опасений, что они могут быть идентифицированы как люди, выдавшие секреты.

Асапов был похоронен 27 сентября 2017 года с военными почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище под Москвой.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
На мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня СоборностиНа мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности
Нардеп Винник ушел из эфира, "где был виртуальный Портнов"Нардеп Винник ушел из эфира, "где был виртуальный Портнов"
Блок рекламы


Похожие новости
Курт Волкер раскритиковал роSSийский проект миссии ООН на ДонбассеКурт Волкер раскритиковал роSSийский проект миссии ООН на Донбассе
Санкции США подтолкнут Путина к двум вариантам действий относительно Украины, - роSSийский политологСанкции США подтолкнут Путина к двум вариантам действий относительно Украины, - роSSийский политолог
РоSSийский военный Агеев приговорен к 10 годам заключенияРоSSийский военный Агеев приговорен к 10 годам заключения
РоSSийский корабль-разведчик засекли у берегов СШАРоSSийский корабль-разведчик засекли у берегов США
Федеральные ведомства США приостановят работу из-за отсутствия денег - ReutersФедеральные ведомства США приостановят работу из-за отсутствия денег - Reuters
В Украине запретили роSSийский фильм "Матильда" о Николае II, - СМИВ Украине запретили роSSийский фильм "Матильда" о Николае II, - СМИ
Великобритания подтвердила наличие у Насирова британского паспорта, - ДанилюкВеликобритания подтвердила наличие у Насирова британского паспорта, - Данилюк
В Украину на этой неделе приедет генерал-губернатор КанадыВ Украину на этой неделе приедет генерал-губернатор Канады
В зоне АТО военные сбили третий роSSийский беспилотник с начала перемирияВ зоне АТО военные сбили третий роSSийский беспилотник с начала перемирия
В Ливии освободили украинского врача, похищенного боевикамиВ Ливии освободили украинского врача, похищенного боевиками
Последние новости
Подгружаем последние новости