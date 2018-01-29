"Был он там. Целый год. Как к этому относился? Нормально, как военный".

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Агентство Reuters нашло подтверждения того, что роSSийский генерал Валерий Асапов, погибший в 2017 году в Сирии, до этого командовал боевиками "ДНР".

Пять боевиков, с которыми поговорили журналисты издания, независимо друг от друга заявили, что Асапов был командиром вооруженных сил "ДНР" в 2015-2016 годах. Младший брат Асапова Вячеслав тоже подтвердил, что его брат был в Украине. "Был он там. Целый год. Как к этому относился? Нормально, как военный", - заявил он.

Во время командировки в Украину Асапов формально служил в Ростове-на-Дону, в 60 километрах от украинской границы. На территории Украины он носил форму без опознавательных знаков. После завершения задания в Украине летом 2016 года Путин присвоил ему ранг генерал-лейтенанта.

Асапов был не первым генералом, которого прислали командовать войсками боевиков и что ротация роSSийских командующих их армией продолжается до сих пор. "Если РоSSия направляет сюда помощь, снаряды, то нужно смотреть, чтобы это не расхищалось", - заявил один из боевиков.

Все боевики, которые говорили с Reuters, просили не указывать в статье их фамилий из опасений, что они могут быть идентифицированы как люди, выдавшие секреты.

Асапов был похоронен 27 сентября 2017 года с военными почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище под Москвой.