Сергей Осачук: Ни один австрийский инвестор из Украины не ушел

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В какой форме, и с какой динамикой развиваются украинско-австрийские отношения? Как освещают Украину австрийские СМИ, и какую роль играет Австрийская Республика в Центрально-Восточной Европе? Об этом и многом другом – в беседе с Почётным консулом Австрийской Республики в украинских Черновцах, кандидатом исторических наук Сергеем Дмитриевичем Осачуком.

Сергей Дмитриевич, как, когда и почему было учреждено Почетное Консульство Австрии в Черновцах?

История австрийского дипломатического представительства в Черновцах начинается еще в 1921 году, когда после распада Дунайской империи Буковина стала частью Великой Румынии. Именно тогда было открыто консульство Австрии; в конце 1920-х гг., с целью экономии средств, оно было преобразовано в Почетное консульство Австрии, которое возглавил бывший директор Черновицкого почтамта Франц Липперт.

12 марта 1938 г. поступила депеша с требованием передать все документы и печати Почетного консульства Австрии Генеральному консульству Германии в Черновцах, поскольку аншлюс ликвидировал австрийское государство и его самостоятельную внешнюю политику. Случайное совпадение дат через 77 лет: ведь именно 12 марта 2015 г. в Черновцах возобновило работу Почетное консульство Австрии, которое я возглавил на основании патента Президента Австрии д-ра Хайнца Фишера от 28 сентября 2014 г.

Много лет назад я инициировал крупный исследовательский проект по изучению архивов дипломатических учреждений, действовавших в Черновцах в межвоенный период прошлого века. Мы опубликовали две книги с оригинальным аналитическим материалом, который был впервые введен в научный оборот и дает возможность увидеть развитие нашего края, процессы, здесь происходившие, через призму интересов дипломатов Польши, Австрии, Германии, Франции, Нидерландов, Чехословакии и Швейцарии.

Осознавая эффективность и гибкость такого инструмента межгосударственных отношений, как Почетные консульства, я советовал мэру Черновцов, председателям ОГА обращаться к зарубежным странам с просьбой об открытии консульских учреждений в нашем городе. Так случилось, что именно Австрийская республика первой откликнулась на это предложение.

Как, по Вашему мнению, отражается на украинско-австрийских отношениях смена власти в Вене? Новая власть действительно «новая»?

Бесспорно, динамические политические процессы в Австрии, результаты выборов Президента в прошлом году и досрочных парламентских выборов осенью этого года свидетельствуют о запросе на обновление власти, поиск новых инструментов социально-ориентированной, сбалансированной политики. Впрочем, коалиционные переговоры еще продолжаются, но вероятность нового правительства во главе с нынешним министром иностранных дел Себастьяном Курцем, который сформируют консервативная и либеральная партии является высокой.

Искусство межгосударственных отношений, искусство дипломатии — это умение находить взаимовыгодный интерес и способность реализовывать совместные проекты независимо от политической конфигурации правительств, ведь они являются только сервисными центрами для предоставления услуг своим гражданам. Тем не менее, личные знакомства, дружеские отношения между руководителями стран и политическими элитами могут весьма позитивно влиять на украинско-австрийские отношения. Знаю, что такие преимущества мы сегодня имеем.

Не стоит забывать, что Австрия является федеративной республикой, и весомая часть украинско-австрийских отношений осуществляется в горизонтальном измерении, путем сотрудничества отдельных земель Австрии с отдельными областями, регионами Украины. Так, к примеру, федеральная земля Каринтия уже более двадцати лет эффективно сотрудничает с Черновицкой областью, а соседняя Ивано-Франковская область поддерживает тесные взаимоотношения с Тиролем.

Можно ли сказать, что Австрия — с определенного момента, или в ближайшем будущем — уделяет или будет уделять внимание проектам региональной интеграции между странами ЕС в Восточной Европе (такими, как Вишеградская четверка +), а также между ними и ассоциированными странами в более широком формате «Межморье» / «Триморье»?

Австрия является членом Европейского Союза, и ее внешняя политика, прежде всего, отражает общий внешнеполитический курс европейского сообщества. С учетом председательства Австрии в ОБСЕ в 2017 году особые усилия были направлены на поиск путей решения вооруженных и межгосударственных конфликтов, привлечения сторон конфликтов к переговорному процессу, определенные сдвиги в этом направлении и достижения в работе самой ОБСЕ очевидны. Еще с 1990-х гг. Австрия проявляла особое внимание, поддержку и внешнеполитический интерес к странам Балканского региона. Эти акценты остаются актуальными и сегодня, хотя Австрия играет ведущую роль в региональных программах развития ЕС, таких как Дунайская и Альпийская стратегия, в рамках которых наиболее эффективно применяются инструменты развития и интеграции европейских регионов. Экспертная среда отмечает, что за прошедшие годы Австрия не создала своей собственной группы стран-партнеров внутри ЕС, не имеет так называемой собственной «европейской коалиции» в ЕС, однако активно сотрудничает над созданием совместной военно-оборонной политики Европейского Союза.

Австрийская внешняя политика и впредь будет подчиняться не только внешнеполитическому курсу ЕС, но и собственным национальным интересам, направленным на повышение экономической конкурентоспособности, обретение новых рынков и защиту австрийских предприятий. Поэтому региональное измерение имеет шанс на эффективное применение.

Какие тенденции Вы наблюдаете за последние четыре года в области культурного обмена, и, в общем, по направлению «люди к людям» (в терминологии программ ЕС), между Австрией и Украиной?

Именно на уровне межличностных отношений, гражданских обществ, культурных и образовательных учреждений отношения между нашими странами были всегда, в течение прошлых двух десятилетий достаточно оживленными. За прошедшие четыре года я наблюдаю в нашем обмене, к счастью, достаточно динамичное представление Украины в Австрии, украинские художественные и бизнес-проекты проявляют себя значительно интенсивнее, нежели в предыдущие годы. И это понятно, да и хорошо, что благодаря эффективным, инициативным украинским менеджерам, австрийцы узнают Украину, узнают о нас, открывают нашу страну заново, находят общие точки соприкосновения и пересечения, медленно снимают роSSийские линзы со своих очков.

Эффект от таких процессов взаимопроникновения невозможно почувствовать сразу, для этого нужно время, и мы обязательно его почувствуем: ведь то, что делает в Австрии Александра Саенко с ее проектом «Дни украинской культуры в Австрии» и Святослав Померанцев с фестивалем немецкоязычной лирики «Meridian Czernowitz», тысячи украинских студентов в университетах Австрии, совместные гуманитарные, социальные, культурные проекты Австрийского Центра во Львове с Андреасом Венингером, переведенные и изданные австрийскими издательствами произведения Марии Матиос, Андрея Куркова, Юрия Винничука, а также труды по истории Украины венского профессора Андреаса Капеллера, созданная в этом году общая австрийско-украинская комиссия историков — все это зерна в почву более глубокого познания друг друга, создание платформы доверия и понимания.

Стоит вспомнить, что по инициативе военных аналитиков Академии обороны Австрии в этом году был издан коллективный научный труд «Гордиев узел Украины. Общий стратегический анализ », в котором коллектив международных экспертов анализирует развитие нашего государства за прошедшие четверть века в политическом, социально-экономическом, военном, геополитическом измерениях. То есть, Украина находится в поле зрения, попытка понять суть процессов, которые у нас происходят, положительно характеризует наших австрийских партнеров.

Особо хочу отметить многогранную и эффективную работу дипломатических представительств, посольств Австрии в Киеве и Украины в Вене, энергичных и компетентных послов Гермине Поппеллер и Александра Щербу. Сеть почетных консульств развивает не только Австрия в Украине, но и Украина в Австрии. Празднование в этом году 25-летия установления дипломатических отношений между Австрией и Украиной ознаменовалось в Украине рядом интересных художественных, научных проектов, выставками современной австрийской живописи в Черновцах и Одессе.

Австрийские инвестиции в Украину в целом, пожалуй, более чем заметны. Но что со времени победы Революции Достоинства происходит в этой сфере в западном регионе, в частности, на Буковине?

За счет инвестиций в банковскую сферу Австрия давно уже входит в пятерку крупнейших инвесторов в украинскую экономику, с 2014 года потрясения, связанные с войной, нестабильная правовая ситуация, высокий уровень коррупции в Украине продолжают сдерживать массовый приход новых инвесторов из Австрии в Украину. Впрочем, радует то, что никто из австрийских инвесторов, работавших в Украине, не ушел из страны, остались все, и в большинстве своем очень довольны конъюнктурой рынка, возможностями развивать и наращивать производственные мощности.

Австрийский бизнес, австрийский инвестор изучает и присматривается к Украине, но он мыслит экономически, а не политически, идет туда, где чувствует гарантии безопасности и защиты инвестиций – пока не к нам. В западном регионе Украины – Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях – работает много австрийских предприятий, а Буковина пока что как в заколдованном круге: однажды испорченная репутация может сказываться в течение долгого времени.

Полушутя хочу отметить, что наиболее заметная австрийская продукция в Черновцах сегодня – это новая черепица, которой перекрывают крыши на памятнике ЮНЕСКО, главном корпусе Черновицкого университета. Почти незаметными, но очень нужными и эффективными являются австрийские реле выравнивания частоты напряжения между Украиной и ЕС, которые будут использоваться на Днестровской ГЭС. А твердые сыры по альпийской австрийской рецептуре, которые производит Юрий Визнюк в нашей области, можно не только увидеть, но и попробовать. Ожидаем в следующем году с визитом австрийскую делегацию садоводов из Тироля.

Гораздо больше Австрия инвестирует сегодня в развитие Украины в рамках многочисленных европейских грантовых программ, доля Австрии всегда в них присутствует и исчисляется десятками миллионов евро. По инициативе министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца была начата Специальная программа развития украинских регионов с целью обеспечения устойчивого развития сельских территорий, которая успешно реализуется в Черновицкой и Одесской областях в 2017 году. В 2017-2019 гг. Министерство социальной политики Австрии внедряет в Черновцах проект «Refufam IV» совместно с известной у нас социальной общественной организацией «Народная помощь».

Присутствует ли Украина в целом и Буковина в частности в австрийских медиа? Что делает, либо не делает центральная, краевая власть, чтобы, так сказать, «увеличивать оборот»?

Могу констатировать, что Украина присутствует на страницах не только ведущих австрийских газет, но и региональной прессы. Часто тон в таких полемических материалах задает посол Украины в Австрии Александр Щерба, очень умелый коммуникатор, который в своих высказываниях балансирует на грани дипломатического этикета, но ему это прощают, понимая, что он защищает Украину. Недавно в «Kleine Zeitung», которая выходит в Клагенфурте, дважды публиковался материал о лагере украинских беженцев из Галиции в годы Первой мировой войны в каринтийском городе Вольфсберге: тогдашний президент Каринтии сочувствовал их положению и спрашивал у Николая Василько, как помочь украинцам. Не могу не вспомнить замечательный выпуск журнала «Business Ukraine» за этот год и прошлогодний австрийский тематический номер журнала «Новое Время», посвященный австрийско-украинским отношениям.

А Буковина и Черновцы звучат в австрийских медиа, часто в радио- и телеэфирах, в контексте богатого культурного наследия, которое объединяет наш регион с австрийским и европейским культурным пространством. Интересно, что австрийские кинематографисты регулярно снимают документальные фильмы о Черновцах и Буковине. К их числу относятся снятые в прошлом году фильмы известного журналиста и писателя Мартина Поллака и многолетнего директора Венской государственной оперы Иона Голендера, недавно показанные по австрийскому телевидению. С нетерпением ожидаю нового документального фильма киевских журналистов Андрея Приймаченко и Марии Шелии о современных австро-украинских отношениях.

Проблемой украинских государственных учреждений, руководителей городских, областных администраций является короткая институциональная память по принципу: «все, что было до меня, чего я не знаю, того и не было либо оно не могло быть положительным». Ведь после каждых выборов в Украине меняются не только главы городов / советов / администраций, но и полностью зачищается под нового руководителя чиновническая среда, а такая частая смена команд не может положительно влиять на наши взаимоотношения. Часто приходилось начинать все с чистого листа.

В нашу информационную эпоху каждый регион и каждый город должны определять и эффективно внедрять собственную политику продвижения, рекламы и собственного позиционирования в национальном и международном масштабе. Считаю, что Австрия является очень перспективным направлением для такого продвижения. Ведь тысячи австрийских туристов ежегодно прибывают в рамках дорогих культурно-образовательных туров, которые они сознательно выбирают, именно на Украину, чтобы почувствовать себя своеобразными культурными археологами, и искренне болеют за наши успехи.

И последнее – очевидно, что представление о «золотом веке» при Австрии в Черновцах значительно более укоренено, чем в Галичине. Какое практическое значение это представление имеет или может иметь сегодня или это все-таки «миф»?

Я бы попытался это утверждение откорректировать и предложить определение — мифологизированный факт, который имеет очень большое значение как мотивационный фактор для движения современников в направлении правового, демократического государства, модернизации и европейской интеграции. Ведь стоит взглянуть хотя бы на показатели двух крайних хронологических точек австрийского периода нашей истории, 1774 г. и 1914 г. (без лет войны), чтобы понять, какой цивилизационный прогресс был достигнут. Понять, что при наличии политической воли, верховенства закона, рыночной конкуренции, справедливого соблюдения прав национальных и религиозных сообществ, умноженного на осознание движущей силы образования и науки, любой архаичный, отсталый регион можно возродить и дать положительную динамику развития.

Сегодня модно ссылаться на Сингапур, а мы можем привести в пример черновчан минувших эпох, которые собственными руками превратили деревянно-глиняное поселение в европейский каменный город, за что получили в подарок императорский девиз — viribus unitis!

P.S .: Мысли, изложенные в данном материале, не являются официальной позицией Австрии, а лишь субъективным суждением автора.


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