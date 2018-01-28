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2018-01-28
Арестович объяснил, почему он три года публично обманывал аудиторию
Известный блогер Алексей Арестович рассказал послужило поводом к написанию нашумевшего поста в фейсбуке, начинающегося со слов «Дорогие друзья! Я много врал вам, начиная с весны 2014 года…».
Об этом он сказал в интервью UKRLIFE.TV.
Помимо этого он дал развернутые ответы о цивилизационном пути РоSSии, санкции США, Путин как персона нон-грата, главная проблема Китае, почему Украина не модернизируется, а украинское общество разбивается на стаи.
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