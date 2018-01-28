Арестович объяснил, почему он три года публично обманывал аудиторию

Известный блогер Алексей Арестович рассказал послужило поводом к написанию нашумевшего поста в фейсбуке, начинающегося со слов «Дорогие друзья! Я много врал вам, начиная с весны 2014 года…».

Об этом он сказал в интервью UKRLIFE.TV.