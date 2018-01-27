Треть украинцев хотели бы эмигрировать

Больше 6% населения уже пытаются это сделать.

Каждый третий украинец хотел бы уехать из страны. 6,3% уже делают определенные шаги в этом направлении, 10,8% в принципе готовы, но пока ничего не предпринимали, а 20% пока не готовы, но ждут благоприятных обстоятельств, пишет ZN.ua со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии.

С другой стороны, 56,9% украинцев не готовы выезжать ни при каких обстоятельствах, а 63,6% это даже не приходило в голову.

45,2% опрошенных готовы выехать за рубеж для того, чтобы получать больше денег. 31,6% хотят жить в более комфортных условиях, а 9,4% не могут себя профессионально реализовать в Украине.

Фото: https://zn.ua/project/emigration/

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии по заказу ZN.ua с 21 ноября по 15 декабря 2017 года. Полевой этап длился с 1 по 14 декабря 2017 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах по всем областям Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украине. В результате полевого этапа было собрано 2039 анкет.

Напомним, что Украина входит в число мировых лидеров по темпам вымирания населения. К 2050 году, согласно прогнозу ООН, в стране останется 36,4 млн человек, а к 2100-му - 28,2 млн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
Немку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в ИракеНемку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в Ираке
Из-за разгрома храма в Симферополе роSSийскими силовиками УПЦ КП обратилась в Европейский судИз-за разгрома храма в Симферополе роSSийскими силовиками УПЦ КП обратилась в Европейский суд
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
РоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в УкраинеРоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
"Джавелины" заставят россиян пересмотреть их действия в Украине, - экс-командующий армией США в Европе"Джавелины" заставят россиян пересмотреть их действия в Украине, - экс-командующий армией США в Европе
Благодаря безвизу в Польшу в прошлом году въехали почти 1,30 млн украинцевБлагодаря безвизу в Польшу в прошлом году въехали почти 1,30 млн украинцев
Визовый режим для украинцев могут упростить еще более 20 стран, - КлимкинВизовый режим для украинцев могут упростить еще более 20 стран, - Климкин
Девять украинцев погибли из-за теракта в КабулеДевять украинцев погибли из-за теракта в Кабуле
В минувшем году Чехия выслала более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работуВ минувшем году Чехия выслала более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работу
В Германии на треть увеличат спецназ полицииВ Германии на треть увеличат спецназ полиции
Выходцы из Украины занимают третье место среди переселенцев в ФРГВыходцы из Украины занимают третье место среди переселенцев в ФРГ
В Польше рекордно выросло число украинцев, платящих взносы в фонд соцстрахаВ Польше рекордно выросло число украинцев, платящих взносы в фонд соцстраха
80% украинцев считают борьбу с коррупцией неуспешной80% украинцев считают борьбу с коррупцией неуспешной
В Польше проверят фирму, где украинцев одели в сине-желтую формуВ Польше проверят фирму, где украинцев одели в сине-желтую форму
Последние новости
Подгружаем последние новости