Треть украинцев хотели бы эмигрировать

Больше 6% населения уже пытаются это сделать.

Каждый третий украинец хотел бы уехать из страны. 6,3% уже делают определенные шаги в этом направлении, 10,8% в принципе готовы, но пока ничего не предпринимали, а 20% пока не готовы, но ждут благоприятных обстоятельств, пишет ZN.ua со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии.

С другой стороны, 56,9% украинцев не готовы выезжать ни при каких обстоятельствах, а 63,6% это даже не приходило в голову.

45,2% опрошенных готовы выехать за рубеж для того, чтобы получать больше денег. 31,6% хотят жить в более комфортных условиях, а 9,4% не могут себя профессионально реализовать в Украине.

Фото: https://zn.ua/project/emigration/

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии по заказу ZN.ua с 21 ноября по 15 декабря 2017 года. Полевой этап длился с 1 по 14 декабря 2017 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах по всем областям Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украине. В результате полевого этапа было собрано 2039 анкет.