354 работника полиции стали фигурантами уголовных дел за последний год

Дела в основном касаются взяточничества, злоупотребление служебным положением и вымогательства.

Фото: www.president.gov.ua

В 2017 году Департамент внутренней безопасности МВД начал 1904 уголовных производства, по которым объявил 354 подозрения работникам полиции. Об этом сегодня, 27 января, во время коллегии МВД заявил глава ДВБ Евгений Коваль, сообщается на сайте МВД .

«ДВБ продолжает выявлять преступления, которые совершили работники полиции - взяточничество, злоупотребление служебным положением, вымогательство. Работаем по принципу документирования не отдельно взятого фигуранта или факта, а всей преступной схемы и причастных к ней лиц», - сказал Коваль.

Вследствие расследования дел, связанных с незаконной деятельностью полицейских, в государственный бюджет в 2017 году поступило более 400 млн гривен, говорится в сообщении.

Так, работникам ДВБ удалось предотвратить заключение работниками Нацполиции договоров по поставкам топлива с обществом «Трейд Коммодити» на сумму 380 млн гривен, руководство которого в дальнейшем было привлечено к уголовной ответственности НАБУ за махинации при поставках топлива для Минобороны.

Также был разоблачен руководитель управления материально-технического обеспечения полиции Хмельницкой области, который присваивал средства, рассчитанные на питание и обеспечение правоохранителей, которые проходят службу в АТО.

Кроме этого обезврежена преступная организация, действовавшая в системе незаконного завладения автотранспортом.

Глава департамента отметил, что часто недобросовестные правоохранители образуют преступные группы.

«Руководитель финансового управления полиции Киева организовал преступную группу, которая в течение длительного времени, завышая премиальные для полка особого назначения, присваивали средства. На украденные деньги фигуранты дела приобрели автомобили премиум класса и жилье в новостройке», - рассказал Коваль.

Напомним, сегодня Аваков объявил о начале работы Полицейской академии для обучения патрульных.