Кабмин отправил представление об увольнении Насирова на проверку

Глава ГФС оказался гражданином Британии.

Роман Насиров Фото: Сергей Нужненко

Правительство направило представление Министерства финансов об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы на проверку в Национальное агентство по вопросам государственной службы.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе рассмотрения кадровых вопросов на заседании Кабмина.

"Есть представление министра финансов относительно председателя ГФС, отстраненного. Мы направляем его в высший корпус госслужбы по процедуре, согласно закону", - сказал Гройсман.

Он добавил, что Кабмин примет решение по Насирову после внесения предложения Нацагентством госслужбы.

Напомним, неделю назад Министерство финансов подало в Кабинет Министров представление об увольнении Насирова на основании информации, полученной от посольства Великобритании в Украине, о наличии у председателя ГФС британского гражданства.

Насирова судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). Несмотря на это он формально остается главой ГФС.

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".