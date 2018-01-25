Порошенко в Давосе обсудил возвращение из Швейцарии активов экс-чиновников

В стране заморожены около $69 млн Виктора Януковича.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в рамках визита в Давос, где проходит Всемирный экономический форум, встретился с президентом Швейцарии Аленом Берсе. Пресс-служба президента сообщила, что на переговорах обсуждался вопрос возвращения в Украину активов бывших-чиновников.

"Собеседники подчеркнули важность активизации взаимодействия компетентных органов двух государств в вопросах возвращения в Украину замороженных активов, которые были незаконно выведены бывшими украинскими чиновниками", - говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил Берсе за помощь Швейцарии в преодолении гуманитарных последствий роSSийской агрессии на Донбассе. Президенты говорили о развитии экономического сотрудничества и эффекте от введения Швейцарией безвизового режима для Украины.

Порошенко также пригласил Берсе посетит Украину с официальным визитом.

Напомним, что Швейцария с 2014 года заморозила активы целого ряда чиновников времен Виктора Януковича, в том числе самого бывшего президента. На замороженных до февраля 2019 года счетах Януковича находится 70 млн швейцарских франков (около 69 млн долларов). В сентябре 2017 года в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в Швейцарии арестовали полтонны золота, принадлежащего человеку, близкому к так называемой "семье Януковича". Цена 500 кг золота - более 20 млн долларов.