Минздрав готовит законопроект об обязательности вакцинации
Министерство также предлагает наказывать врачей за выдачу фальшивых справок.
Министерство здравоохранения готовит законопроект об обязательности вакцинации, сообщила и.о. министра Ульяна Супрун в своей колонке для "Украинской правды".
"Мы начали разработку законодательных изменений относительно вакцинации, которые четко регламентируют вопросы обязательности вакцинации, усилят ответственность за отказ от вакцинации без медицинских противопоказаний, выдачу фальшивых справок и главное - обеспечат соблюдение уровня качества вакцин, которые используются в Украине, и помогут сформировать врачебную культуру прививки и поствакцинального контроля здоровья", - отметила она.
Супрун напомнила, что во время последней вспышки заболевания корью в 2017-2018 годах заболели 6784, а умерли восемь человек. Среди заболевших 86% не были вакцинированы.
"Иногда нам говорят: но среди заболевших есть 14% вакцинированных. К сожалению, технически невозможно проверить, сколько из них имели поддельные справки", - пояснила она.
Напомним, сейчас уголовная или административная ответственность за отказ от вакцинации в Украине не предусмотрена.
Три человека умерли от кори с начала года, еще пять - в прошлом году.
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Политика
25.01.2018 10:54