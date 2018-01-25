Минздрав готовит законопроект об обязательности вакцинации

Министерство также предлагает наказывать врачей за выдачу фальшивых справок.

Минздрав готовит законопроект об обязательности вакцинации
Ульяна Супрун
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения готовит законопроект об обязательности вакцинации, сообщила и.о. министра Ульяна Супрун в своей колонке для "Украинской правды".

"Мы начали разработку законодательных изменений относительно вакцинации, которые четко регламентируют вопросы обязательности вакцинации, усилят ответственность за отказ от вакцинации без медицинских противопоказаний, выдачу фальшивых справок и главное - обеспечат соблюдение уровня качества вакцин, которые используются в Украине, и помогут сформировать врачебную культуру прививки и поствакцинального контроля здоровья", - отметила она.

Супрун напомнила, что во время последней вспышки заболевания корью в 2017-2018 годах заболели 6784, а умерли восемь человек. Среди заболевших 86% не были вакцинированы.

"Иногда нам говорят: но среди заболевших есть 14% вакцинированных. К сожалению, технически невозможно проверить, сколько из них имели поддельные справки", - пояснила она.

Напомним, сейчас уголовная или административная ответственность за отказ от вакцинации в Украине не предусмотрена.

Три человека умерли от кори с начала года, еще пять - в прошлом году.


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